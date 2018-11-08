運動員不是籌碼

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中國時報
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公投綁九合一選舉投票日逐漸接近，中華奧會主席林鴻道顯得非常焦慮，他直言警告，中華奧會會籍陷入被「中止或取消承認」潛在危機。

國際奧會曾於5月、10月兩度來函，對2020東京奧運正名公投提出詢問，亞運期間，國際奧會主席及亞奧會主席也都表示關切，外交部長吳釗燮坦言，確實有一些國家向我方私下詢問公投案。

2020東京奧運正名公投不僅可能影響我運動員參賽權，一旦出現連鎖效應，我國際參與空間都可能受到衝擊。

因為東奧正名公投，台中市已經丟掉「東亞青年運動會」主辦權，台灣運動員少了一個發光發熱，讓國際認識台灣的機會。當時，民進黨政府打蛇隨棍上，順勢操作大陸打壓我國際空間的印象，希望拉抬台中市的選情，但其實也很清楚問題的嚴重性。

因為根據《公投法》規定，公投案如果通過門檻，「應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置」。然而更改參與奧運的名稱，並不是國內投票同意就能做到，而國際奧委會已經表態，不會通過台灣改名的申請。

過去台灣因為喪失會籍而缺席正式國際賽事不勝枚舉，這是體育界最不樂見的。但站在第一線搖旗吶喊的，除了獨派人士，竟然還有退休的田徑國手，只因自己的意識形態，拿運動員的參賽權當賭注，完全漠視體育界的心聲，標準的「死道友，不死貧道」。

「東奧正名」公投案浪費民脂民膏，後續的殺傷力更難評估；對於中華奧會的示警，政府該有嚴正的態度。

(中國時報)

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