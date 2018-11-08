馬英九新三不 立場未變

2018年11月08日 04:11 中國時報 劉屏

在台北舉行的一場研討會上，馬英九提出「不排斥統一，不推動台獨，不使用武力」。對照馬在十餘年前競選時的主軸「不統，不獨，不武」，如今「不統」不見了，這個轉變立即受到與會的專家學者關注。

這場研討會由馬英九基金會主辦，主題是「兩岸關係何去何從」。這一天是11月7日，是馬英九、習近平在新加坡晤面3周年。那場會面是兩岸分治66年後的第一次最高層會談，舉世關注。更重要的，希望藉此建立常態性的架構。很可惜，蔡英文政府不接受九二共識，兩岸溫度驟降，領導人見面遙遙無期。正因為如此，馬英九倡議舉行這項研討會，強調「不是純粹的學術研討會」，而是政策討論會，希望為當前的兩岸關係提供解方。

馬講到「不排斥統一」時，政大外交系教授朱新民當即以「馬英九的新三不」稱之。朱解讀說，不武，今天更為重要，因為雖然同樣是和平，但馬執政時的和平是「遠離戰爭的和平」，是真正的和平；現在兩岸敵意升高，有戰爭危機。不獨，因為台獨不合法理規定，也不具備條件，所以台獨根本不是選項。

至於馬說「不排斥統一」，朱新民說，《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》，都明確指出國家要統一，所以不排除統一「是憲法格局，正大光明」。也有專家說，馬當初說「不統」，是指「不『談』統一」，並不是排除統一。而且別忘了，《國家統一綱領》、「國家統一委員會」都是李登輝總統任內建立的。

馬英九提出「不排斥統一」，其實也是提醒國民黨必須建立有力的論述。美國政壇的反共氛圍愈來愈強，而且可能逐漸由「反共」演變為「反中」。民進黨對此求之不得，國民黨則將何以自處？跟著美國人一道反中？那和民進黨有什麼區別？但是如果反共而不反中，又將如何讓美國了解？

其實，美國副總統彭斯的「反中檄文」，說了多達7次「中國共產黨」，已然把「中國」與「中共」區分開來。往前推2個月，擔任過國務院東亞副助卿的中國通柯慶生，在華府一場研討會上說得很清楚，他說美國處理中國事務時，應該明確表示美國無意與中國或中國人民為敵，而是對中國共產政權的某些作為有意見。

因此，國民黨面對國家定位議題時，不能和稀泥，才能與民進黨區隔。也不必對美國模糊以對，而是要條理分明的闡述主張。美國人既然知道「中共非中國」，理應了解國民黨絕不接受中國共產政權統治，而是追求自由、民主、均富的中國。

某一個與海外歸人餐敘的場合，馬英九談的第一個話題是日軍在二戰時強徵的性奴（日人美其名曰「慰安婦」）。多年來，他一直關心那些身心備受摧殘的長者，不論在朝、在野，他未曾改變。席間，馬英九談得最多的話題之一，是如何減少酒後駕車，他說，「每一件酒駕車禍，都是毀了兩個家庭，一個是受害人全家，一個是駕駛人全家。」

從法務部長、台北市長、總統，到基金會董事長，他不改其志。同樣的，國家前途，馬英九的的說法或許曾有不同，但與會人士普遍的觀察是：他的立場沒有改變。

(中國時報)