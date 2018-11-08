是民進黨欠高雄人太多

2018年11月08日 04:11 中國時報 桑品載

李登輝曾說：「本土化就是民主化，就是國際化。」也就是說，台灣要民主化、國際化，先得本土化，把本土化置於神主牌的地位。在這面旗幟下，「不夠本土化」便被視為應當「改革」的一群，於是產生了族群歧異、國家認同、統獨對立以及省籍互斥等現象。

民進黨在這個過程中竄起，直接使中華民國弱化、國民黨分裂。總結經驗，「本土化」根本不是文化議題，而是赤裸裸的政治議題，只是在操作過程中，有人以文化為手段，作為政治側翼。明顯的例證，本土化根本就是「台灣化」，它與政治上的「去中國化」，以及「台灣建國」方向是一致的。

小野的影片挺陳其邁，可視為因目睹陳其邁有落敗的可能，在民進黨竭盡一切力量挽救其頹勢時，希望注入另一股力量。小野表示「我是第一棒，後面還有人接踵跟上。」果然高雄市文化局長尹立宣布辭職，理由是為了要全力挺陳其邁。繼尹立之後，相信還有更多「棒」。「本土化」戰場，在尚剩的10幾天選戰中，一定會在高雄上演。

民進黨政治行情在高雄市突然蕭條，大出綠營意料之外，因為民進黨在這裡播種了2、30年，每逢選舉，向來豐收，所以選戰之初所謂「躺著選也能贏」不只是外界看法，民進黨內也作如是觀。韓國瑜如金庸小說中的楊過，名門正派聞其名尚不知有其人，不講章法竟能掀起千堆雪。直到陳其邁站著選、跪著選數回合都敗下陣來，這才不得不吹起總動員號角，「十面埋伏擒蛟龍」，非要拿下這個人不可。

蔡英文、陳菊、賴清德振臂高呼：「高雄不能輸！」這句話在過去20年像「急急如律令」，向來有效，這回恰如一個高音唱將，聲音拉不上來了。韓國瑜當然是一個緣故，唯市民的生活不如意才是最大動力，因而迴盪出一種聲音：「為何民進黨在高雄不能輸？那誰該輸？難道高雄永遠是民進黨的不成？」

當市民的覺醒匯聚而為意志時，民進黨不得不由高傲變得柔軟，陳菊一遍又一遍向市民訴說自己12年來對高雄的嘔心瀝血，陳其邁說自己是高雄的孩子，一生只想報效高雄，蔡英文和賴清德帶著國家的錢，信誓旦旦要在高雄大投資。曾說「勞工是心裡最軟的一塊」的蔡總統，現在「最軟的一塊」換成高雄市民。

「本土化」是對高雄市民的另一種提醒，這個呼喚是有歷史性承擔的，大家應該記得，當陳水扁執政也因高雄經濟崩盤而陷入執政危機時，便有綠營大老諄諄告誡高雄人：「肚子扁扁也要支持阿扁」。陳水扁貪汙、洗錢，便說：「難道台灣建國不用花錢嗎？」

高雄市被民進黨戴上一頂「民主聖地」高帽，真的有市民為這頂高帽出錢出力。但如今在「又老又窮」、「青年北漂」的對照下，高雄市民承接了韓國瑜的指引：「高雄不欠民進黨」的這句話，如雷貫耳，想通了，高雄何嘗欠了民進黨？倒是民進黨欠高雄太多了。

民進黨的大動員，不過還是想在高雄玩「藍綠對決」慣技，只是這次顯然不靈了。但政權在手、資源在手，一定還有把式，人民當心了！ （作者為作家）

(中國時報)