整併地方台辦 無須無限上綱

2018年11月08日 04:11 中國時報 張孟湧

做為大陸對台最前沿的福建省，於今年11月6日正式組建「台港澳事務辦公室」並掛牌運作；福建省成為山東省及寧夏自治區之後，第3個整併台辦與港澳辦的地方政府。除此之外，海南省及黑龍江省的台辦名稱雖然不變，卻也整併入統戰部管理。

從目前已公布的地方台辦調整方案中，包含了整併台辦及港澳辦組建台港澳辦、併入統戰部門，以及保留台辦等3種模式。這樣的作法，是否意謂中共在地方先行試水溫，為日後國台辦與港澳辦整併鋪路；還是如惠台31項措施，中央訂方向與原則，地方體現因地制宜的彈性；抑或將台灣地方化並與港澳一體化，明確一國兩制解決台灣問題的方針，各有不同的解讀。

港澳問題與台灣問題在本質上並不相同，對大陸而言，港澳已經回歸，而台灣尚未統一。因此，觀察大陸地方台辦的調整，從中共推動「黨和國家機構改革」的目的而論可能較為妥適。去年十九大以來，堅決維護黨中央權威及集中統一領導，已成為中共黨政部門推動各項改革的最高指導原則；而「黨和國家機構改革」的目標，則是實現黨和國家治理體系及治理能力的現代化，並推動相關部門的職能轉變及提升協調能力。

簡單說，機構改革與整併，一方面是為了迅速因應習近平新時代下，各領域日益複雜多變的複合型議題；另方面則是精簡組織體系與人事，迅速貫徹中央決策確保政令暢通。

相較於中央台辦，地方台辦是扮演第一線接觸在地台灣民眾的角色，發揮實際解決台灣同胞各項問題的功能。十九大以來，中共對台政策基調為「硬的更硬、軟的更軟」。在實際分工上面，硬的「反獨」層面多屬高層及中央台辦負責；而軟的部分，則需要仰賴地方政府及台辦落實中央的惠台政策。換言之，為落實兩岸融合的促統目標，地方台辦扮演著關鍵的角色與功。

現階段在中央台辦角色仍不變之下，地方省市台辦機構因地制宜的調整，不僅能擁有更多的自主權，也能使地方對台政策更接地氣、更加靈活。地方台辦的整併，無論是採取3種模式的哪一種方案，中共中央賦予地方台辦的定位並沒有改變。因此，實無需無限上綱到將台灣問題地方化、台港澳一體化、一國兩制等高層政治的問題。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)