2018年11月08日 04:11 中國時報 邱祖胤

日前到台北國家劇院看寶塚劇團的演出，因身體不適，上半場看完就想閃人，走到門口，剛好一對夫婦也正打算離去，門口服務人員好心問：「請問還會再進來嗎？」那位太太說：「不會了，都是布袋戲，又不好看！」突然這一男一女服務人員不約而同大叫：「下半場不一樣，很好看（加強語氣），那才是寶塚的歌舞秀！」兩人被他們這麼一喊，果然浪子回頭，乖乖回去廳內等待下半場，我也被這對稱職守門員的驚天一撲給撲回，沒浪費掉精采的下半場。

我不清楚其他服務人員怎樣，但至少那兩位我得打一百分，事實上，來看表演的人，錢早就付了，戲不好看想走人，也不是戲院的誰的問題，大可不必多費脣舌，但他們費了，而且賦予激情，那表示他們不是普通的看門的，而是對這份工作有愛，滿滿的愛，這就非常不容易。

也許人們在各種地方，不論是百貨公司還是藝文場所，可能會碰到這樣的服務人員，皮笑肉不笑，眼神從不跟你交流，你多問他一句話，那白眼與不耐煩的口吻，簡直把你當成犯了錯的小學生。還有一種是一問三不知，問什麼都說不清楚，令人納悶該單位請他來做什麼。還有一種從頭到尾把你當賊一般來防的服務人員，若是你帶著小孩，他還可以把身旁的大人當空氣，「小朋友，不可以伸手摸喔！不可以奔跑喔！不可以大聲講話喔…」直到你帶著孩子落慌而逃為止。

在這個講究公共關係的年代，企業體常花大錢費盡心思，期望能建立良好形象，一旦出現危機，往往又不惜重金禮聘高級顧問出馬，研究如何快刀斬亂麻，化危機為轉機。殊不知，企業體內部的員工往往是最好的公關人員，只要他們認同企業文化，與企業主理念相同，又沒有那種「我領的薪水就那麼多，多一事不如少一事」的心態，就可能在平日發揮大用，在各種場合為客戶留下美好印象，甚止防堵可能發生的危機。當然，這種人人都是公關的境界，可能只是一種理想，前提還需公司的內部公關也做得很好。

也許那天在戲院巧遇的那兩位服務人員只是個案，是極少數剛好就是極度熱愛表演藝術，而且剛好是寶塚迷。但如果整個劇院的服務人員都是這種素質，那就令人讚歎了。

今天當大家都在討論台灣有3個一流的國際級場館了，而且北中南剛好各一個，然後就開始擔心，怎麼辦？沒那麼多人去看表演，沒那麼團體要去演，變蚊子館怎辦？但那兩位天使的出現，讓我看到希望─人永遠是最關鍵的力量，事在人為，台灣的表演藝術，不管是軟硬體，都不會被看衰，都會充滿爆發力。

良好的人員訓練，可以是無所不在的公共關係。弄不好，一顆鬆掉的小螺絲釘，都可能釀成危機。

(中國時報)