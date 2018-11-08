百億招商啟動 北屯房市夯

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃繡鳳 文/

大台中在交通建設帶動下，台74快速道路沿線房價行情隨之高漲，其中又以北屯、11期、G0機廠特區、單元12、部子區段最為首購族所推崇。

北屯區在交通、居住環境和房價優勢上，格外吸引來自中科、太平、潭子等就業人口跨區購屋。

台中市政府近年來積極招商，企業投資熱潮持續延燒，三大投資案包括好市多COSCO二店、台中洲際娛樂商城、市31用地BOT案皆落腳北屯區。

其中最吸晴的是中信金砸重金預計打造面積達3萬坪，地上7層、地下2層的商場影城。招商內容包含餐飲、休閒運動、購物娛樂等多元項目，備受當地居民關注。

11期雙商圈成形，UNIQLO、春水堂、星巴客等連鎖品牌陸續進駐，還有主打雙語教學的名校，如仁美國小、美國馬禮遜學校、明道普霖斯頓、四張犁國中小等學校林立，備受自住客喜愛。

在十一期重劃區生活機能日益成熟時，建商陸續搶進推案也頻傳捷報。繼去年龍寶「仁美臻邸」個案熱銷後，今年惠宇「PARK23」個案也創下一天完銷紀錄。

另外，預售新案包括永福、坤悅、大毅等建商個案順銷，且開價逐步走揚。

目前十一期重劃區新成屋房價已站穩3字頭，部份品牌建案逼近4字頭，如大毅「一遇」個案社區平均單價32.4萬元，最高成交價每坪40.4萬元。

德光「一景苑」個案正對823公園，頂樓戶最高成交每坪更達49.9萬元，總價2615萬元。

即將成屋的順天「硯山行」每坪開價也逼近4字頭，約38萬元起。

陸府建設近期以每坪91萬元購入大毅「55Ways」對面土地，11期未來土地持續看漲。

位於11期洲際商圈首排的永福地產「洲際W」新案，規劃27-45坪、2-4房格局，訴求雨遮不計坪不計價，更祭出網購打卡、團購可享有每坪3000~20000元不等的讓利折扣。

業者為吸引民眾賞屋奇招百出，不僅月抽IPHONE XS，更搶搭五月天跨年演唱會商機，臉書留言即可抽演唱會門票，每周來客穩定達35-50組。

「洲際W」個案為區域地標性摩天大樓，正對洲際棒球場，因此建物外觀設計與棒球四縫線做呼應，弧形修邊線條搭配絕美燈光點綴，增加視覺延伸感。

而鄰近崇德路商圈，坐落於崇德五路與河北二街口的「泰若天成」，為此區珍稀的中坪數規劃住宅大樓。

產品規劃49-63坪、3-4房格局，社區擁有6大主題豐富公共設施，主要鎖定小家庭、換屋等自住市場，也是許多自住客入主11期的熱銷指標建案之一。

G0機廠特區日前惠宇「敦北」案甫公開即秒殺銷售盛況，令業界震驚，各建商也積極展開布局計畫。

據了解，惠宇在北屯總站共有六塊土地，挾完銷氣勢，二期已開始醞釀規劃；總太建設則趁勢購入另外一塊土地預備推案。

享捷運綠線G3、G4雙站與捷運紅線松竹站的單元12，土地分區為住一土地，屬低密度低建蔽開發。

「精銳萌未來」個案以近千坪前後大花園吸引家庭客目光，規劃2-3房、25-33坪，潛銷期已預約破百。

鉅虹「水岸岩」個案兩千坪大基地，規畫水景步道，建坪規劃38-56坪；豐謙建設「蜜之地」新案則為36-42坪、3-4房規劃，預定年底潛銷。

(中國時報)