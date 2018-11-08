久樘瑞璽 接壤公園透綠意

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃繡鳳 文/

承襲久樘開發一貫的古典建築風格，坐落於西大墩公園的「久樘香坡」、「久樘瑞璽」兩棟大樓，形成一王一后的地標優勢，成為十二期最美的風景。

「久樘瑞璽」個案外方內圓的概念佈局整座社區，屋頂猶如皇冠的設計，延伸出去的陽台不僅擁有最佳的視野，視覺上宛如皇后的裙擺，搖曳生姿。

而玻璃陽台的造型，散發出晶瑩剔透的光澤，更凸顯出典雅端莊的氣質。

在8300坪公園簇擁之中，「久樘瑞璽」大樓特別打造一處百年茄苳埕院，完美連接了公園與住家。

又名「重陽木」的茄苳樹，樹冠成傘狀開展、樹蔭範圍大，是久樘開發董事長陳梓旺親自挑選的百年老樹。開展的五枝幹象徵著五子登科、五福臨門的正向寓意，樹蔭下的埕院也成為結合自然生態的休憩空間。

憑藉著南北向的天生優勢，「久樘瑞璽」大樓整座建築自3樓開始就擁有無敵的景觀，也是改變建築以往空間配置慣性的一大契機。

「久樘瑞璽」大樓在全區的配置上以公園為主角，建築謙讓成為公園視野端景，也讓住戶擁有最好的景觀與視野，在住戶的私人空間中，三面採光的優勢，不僅是客、餐廳可以擁有最佳的視野，臥室也能面向公園。站在窗前，俯瞰公園綠意和四季晨昏變化，家是最幸福的宅邸。

「久樘瑞璽」大樓只有興建38戶，85坪雙併規劃，單純好住。戶戶還有深2米、寬4.5米，又面對公園林蔭的觀景大陽台，家人可蒔花植草，享受陽光、綠意。甚至能放一台跑步機、享受空中運動的樂趣，為健康養生好宅首選。

(中國時報)