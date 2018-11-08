久樘瑞璽 接壤公園透綠意

在8300坪公園簇擁下，「久樘瑞璽」大樓特別打造一處百年茄苳埕院，完美連接了公園與住家的綠意。圖/黃繡鳳

友善列印
中國時報
文/

承襲久樘開發一貫的古典建築風格，坐落於西大墩公園的「久樘香坡」、「久樘瑞璽」兩棟大樓，形成一王一后的地標優勢，成為十二期最美的風景。

「久樘瑞璽」個案外方內圓的概念佈局整座社區，屋頂猶如皇冠的設計，延伸出去的陽台不僅擁有最佳的視野，視覺上宛如皇后的裙擺，搖曳生姿。

而玻璃陽台的造型，散發出晶瑩剔透的光澤，更凸顯出典雅端莊的氣質。

在8300坪公園簇擁之中，「久樘瑞璽」大樓特別打造一處百年茄苳埕院，完美連接了公園與住家。

又名「重陽木」的茄苳樹，樹冠成傘狀開展、樹蔭範圍大，是久樘開發董事長陳梓旺親自挑選的百年老樹。開展的五枝幹象徵著五子登科、五福臨門的正向寓意，樹蔭下的埕院也成為結合自然生態的休憩空間。

憑藉著南北向的天生優勢，「久樘瑞璽」大樓整座建築自3樓開始就擁有無敵的景觀，也是改變建築以往空間配置慣性的一大契機。

「久樘瑞璽」大樓在全區的配置上以公園為主角，建築謙讓成為公園視野端景，也讓住戶擁有最好的景觀與視野，在住戶的私人空間中，三面採光的優勢，不僅是客、餐廳可以擁有最佳的視野，臥室也能面向公園。站在窗前，俯瞰公園綠意和四季晨昏變化，家是最幸福的宅邸。

「久樘瑞璽」大樓只有興建38戶，85坪雙併規劃，單純好住。戶戶還有深2米、寬4.5米，又面對公園林蔭的觀景大陽台，家人可蒔花植草，享受陽光、綠意。甚至能放一台跑步機、享受空中運動的樂趣，為健康養生好宅首選。

(中國時報)

百億招商啟動 北屯房市夯 富旺世界之翼 俯瞰千米水岸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。