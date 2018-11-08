富旺世界之翼 俯瞰千米水岸

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃繡鳳 文/

富旺國際開發延攬國際頂尖團隊，打造烏日高鐵特區首見25層水岸豪宅「富旺世界之翼」，完工後已成為當地最美的地標建築。

「富旺世界之翼」水岸豪宅臨路謙退18米，打造水岸花園，又緊鄰近4,500坪生態公園，形成水岸首排無價窗景。

除了地段優越，「富旺世界之翼」個案產品規劃也很完美，公設包括挑高迎賓大廳、氣派宴會廳、影音劇院、高爾夫3D揮桿室等25項飯店級渡假設施。

由上櫃建商富旺國際在烏日高鐵特區推出的「富旺世界之翼」個案，外觀採雙子塔設計並於頂樓以空橋相連。

臨路退縮18米，廣場前植兩棵200年的日本羅漢松，以及400坪中庭花園，為高鐵特區最美的水岸建築。

台中副都心坐擁三鐵共構優勢，吸引財團建商加碼注資，如國泰物流園區、ATT百貨巨艦、新光傑仕堡等千億開發榮景，帶動區域補漲空間可期。

「富旺世界之翼」個案基地位於環河路五段、三榮九路口，面積1482坪，規劃兩棟樓高地上25層、地下3層大樓。

建案規劃採雙塔建築，弧形外觀、錯層設計，呼應烏溪的河流曲線，坪數38~62坪、2~4房格局，為飯店式管理，單純好住。

已完美落成的「富旺世界之翼」大樓是烏日高鐵特區唯一近1500坪基地，凌空百米可以俯瞰千米水岸景觀，近4500坪生態公園與河濱綠帶。

「富旺世界之翼」大樓面對烏溪河岸，為了發揮河岸景致的絕佳優勢，富旺國際發揮高坪效的建築規劃，打造戶戶邊間、衛浴開窗格局，吸引不少企業主進駐。

1樓挑高近8米，規劃飯店式門廳、視野可連結中庭花園與水景。

公設採全齡化設施，包括閱覽室、健身房、鋼琴、視聽室；2樓戲水景觀池、SPA，特別是配置一套價值380萬元高爾夫3D揮竿室，可模擬地形變化，容納4人同打。

頂樓有凌空百米空中露台、花園，可眺望烏溪、彰化以及高鐵台中站、台中七期等景觀；室內宴會廳、撞球吧提供聚餐、觀看球賽，宴會廳還能提供三餐點餐服務，讓客戶享受在家即度假的休閒生活。

(中國時報)