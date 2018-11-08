總太工程師 營造住家好環境

總太地產要求工程師認養工地附近道路，一上班先清掃，徹底落實敦親睦鄰的理念。圖/黃繡鳳

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中國時報
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為落實「同理心」、「與人為善」的企業文化，總太地產要求工程師認養工地附近道路，一上班先清掃，徹底落實敦親睦鄰的理念。

總太地產日前也推出無塵工務所並附上盥洗室，要求工程師從打理自身做起，一掃工地過去灰頭土臉的形象。

從美化圍籬到各種敦親睦鄰活動，都是建案行銷外的另一亮點。

早期工地架設鐵圍籬，不僅容易生鏽，也給人冷漠的感覺，總太將圍離美化，將吉祥物胖胖完美刻劃在圍籬上，對整體環境、市容景觀有極大的加分作用。

北屯部子段年度造鎮水岸宅「總太2020」，12000坪基地分兩期開發，目前第一期6100坪已正式動工，創下持續20個小時連續灌漿近9000米的紀錄。

總太營造工程團隊除了堅持結購品質，不中斷灌漿作業之外，更希望對社區環境盡一份力。

工程團隊義務清潔基地外圍人行道與公園環境，不單用專業建構一棟又一棟的好宅，更自發關心周遭環境，把工作品質延伸至敦親睦鄰的行動表現，贏得社會認可。

總太地產董事長翁毓羚表示，總太每個工地都有責任人員清掃基地內部及周邊道路，讓施工場所內外皆保持環境整潔。

她說，2020工地認養環太東路人行道清潔維護，除了基本清潔外，工務同仁更自發性的清洗地磚、消毒、清理垃圾等，讓自己用心蓋的好房子，也能有好的環境一起共存。

總太地產在過去五年已在北屯區推出數個成功建案，如「總太明日」、「總太東方悅」、「總太美樂地」等，深耕數年早已累積許多支持粉絲。

總太地產更認養台中市大坑9號、9之1號步道，協助步道環境維護、植栽綠地養護，不僅是敦親睦鄰的再延伸，更是將社區理念回饋社會。

(中國時報)

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