櫻花青上森 坐擁學區商圈

位於太平新光重劃區「櫻花青上森」個案，正鄰1500坪公園，社區也規劃近千坪中庭花園，視野景觀無限。圖/黃繡鳳

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中國時報
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位於太平新光重劃區的「櫻花青上森」個案，不但擁有三面臨路角地優勢，還正鄰1500坪公園，社區也規劃近千坪中庭花園，為市中心難得的公園宅。

「櫻花青上森」個案，基地位於太平新光重劃區立功路上，具有立功路、立文街、樹德八街三面臨路優勢，規劃三併、四併，戶戶三面採光、雙電梯均質大樓。

建案位於立文公園正旁邊，具有棟距及休閒上的優勢。生活機能方面，近樹德路、樹孝路商圈，且鄰全聯福利中心、楓康超市等生鮮超市，以及傳統市場，如新光黃昏市場、中山市場，生活採買便利。

學區部分，則為當地明星學校新光國小、新光國中，周邊還有3個文小、1個文中預定地，且近台中環線74號太原匝道以及捷運紅線太原站，南來北往交通四通八達。櫻花建設專注「堅持、創新、承諾、用心」四大原則，推出一座座景觀名宅，以地景創造城市表情。

取得這塊寶地後，櫻花建設力邀全國十大建築師、七期豪宅景觀設計大師、超高豪宅御用結構技師，精心規劃地上十五層、地下二層，住家35-48坪，3～4房景觀名宅。

基地三面臨路退縮，打造森態迴廊綠中庭，並結合面對公園優質條件，響應國際綠能趨勢，在基地四周植綠，打造都會近千坪花園，藉由水瀑園景洗滌塵囂，迎接主人返家。

公設美觀又實用，包括迎賓大廳、會客區、多功能會館、活力健身館、童趣樂園、資源回收室、光影穿廊，綠景休憩區，藝術雕塑，樂活步道等，讓住戶感受到在家就像渡假。

其建材配備也很貼心，社區採用冷藏式垃圾設備，同時採用德國BWT自動清洗淨水器,呵護社區飲水衛生安全，讓住戶健康又養生。

在結構安全方面，不但設計時使用法規標準耐震7級以上，且配合採用台灣水泥優良品質建材，用心守護每一席住家的居住安全。

(中國時報)

總太工程師 營造住家好環境

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