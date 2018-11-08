李鴻其情感細膩鄭人碩收放自如

2018年11月08日 01:19 中國時報 專題報導潘鈺楨

《角頭2：王者再起》鄭人碩

《幸福城市》李鴻其

《翠絲》袁富華

《我不是藥神》章宇

今年金馬獎男配角獎項上演《醉·生夢死》兄弟對決。當年《醉·生夢死》讓李鴻其抱回新演員獎、鄭人碩入圍男配角，3年後，李鴻其背負打破新演員獎魔咒的使命，鄭人碩頂著西寧影展影帝光環，二度角逐金馬的兩人將正面交鋒，一較高下。

李鴻其在《幸福城市》飾演年輕警察，原本滿腔熱血、充滿抱負，卻在一夕之間面臨老婆外遇、上司背叛，幸福人生瞬間崩盤。他在片中極度憤怒和感到羞辱到了極致，情緒懸在瀕臨崩潰之處，保留僅存的一絲理智用來交會異國女子，情感收放、拿捏細膩，讓人看見他在金馬新人獎後持續耕耘與成長。

鄭人碩贏面大

過去多演藝術片的鄭人碩首度挑戰商業電影，在《角頭2：王者再起》一展多年苦功。他在片中對上是黑道老大的得力助手，對下是五虎將兄弟之首，對外蠻橫對幹、智取狙殺，對內夾在大哥與老董的權位爭奪，無論情境轉換多次多面，表演力道都能收放自如，成功詮釋角色特性。今年才憑此角在台北電影節獲男配角獎的他，可說是先下一城，贏面相當大。

不同兩人一身男子氣概，活躍香港劇場與電影圈20多年的袁富華在《翠絲》飾演一名粵劇旦角，透過柔美眼神、嬌嗔語調傳遞女兒心困在男兒身的無奈。戲骨等級的袁富華令外界印象最深的角色是《喜劇之王》裡的「皮褸大佬」，這次挑戰旦角對他來說是遊刃有餘，信手捻來不慍不火，恰如其分。

章宇存在感低

偏向本色演出的是田壯壯《後來的我們》跟章宇《我不是藥神》。田壯壯去年即以《相愛相親》入圍影帝，這次在《後來的我們》依舊是位「老爸爸」，舉手投足盡是不經意的平淡。雖然田壯壯的表現中規中矩，但其角色在平淡中深化了男女主角的情感經歷，尤其當他用溫暖滄桑的嗓音悠悠讀信，輕而易舉就挑起觀眾的觀影情緒。

章宇在《我不是藥神》飾演脾氣火爆但為人仗義的打雜小弟，36歲的他演起20歲的黃毛少年毫不違和。他台詞雖然不多，許多鏡頭都一聲不吭，用眼神直直盯著，展現角色特有的執拗。可惜的是雖然「眼技」精湛，戲分卻不多，與其他幾位競爭者比起來存在感顯得略低。

(中國時報)