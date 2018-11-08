孫儷鄧超出征金馬軋周迅

2018年11月08日 01:19 中國時報 徐桐炘 報導

金馬執委會7日宣布，入圍本屆最佳男主角的鄧超、邱澤、段奕宏、徐崢、彭昱暢都將出席典禮，準影后周迅、孫儷、趙濤、謝盈萱、曾美慧孜也確定全員到齊，10位演員一同為金馬增色，台灣觀眾也將有機會目睹恩愛夫妻檔孫儷、鄧超牽手走上紅毯，孫儷身為大陸人氣戲劇《甄嬛傳》主演，也有望和《如懿傳》女主角周迅在典禮上同框，畫面令人期待。

新一波頒獎陣容更是星光雲集，包含金馬執委會主席李安、評審團主席鞏俐，角逐本屆金馬獎的周迅、劉若英、鄧超、陳奕迅、張藝謀、鍾孟宏也將同時擔任頒獎人。去年奪下最佳新導演和改編劇本獎的黃信堯，以及大銀幕經典「綠葉」苑瓊丹、羅家英都將驚喜登場。

苑瓊丹驚喜登場

曾獲金馬最佳男配的羅家英和港星苑瓊丹雖甚少擔任主演，但前者在周星馳喜劇《凌凌漆大戰金鎗客》有經典表現，後者《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》幽默滑稽演出更是影迷共同記憶。

金馬影展於8日開幕，昨公布「超級神祕場」為名導艾方索柯朗榮獲本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎的電影《羅馬》，艾方索以《地心引力》獲得奧斯卡最佳導演後，暌違5年推新作，他不僅自編自導還身兼攝影，以65釐米膠捲底片拍攝，訴說一段半自傳的童年往事，被視為下屆奧斯卡的大熱門，《羅馬》和其他加演場次將於今下午1點於官網售票系統開賣。

(中國時報)