5566明年2月攻蛋三缺一

5566明年2月將首度攻上台北小巨蛋開唱。

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中國時報
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王少偉(左二)此次再度與5566合體破局，昔日推手孫德榮（中）也表示不便多說。（資料照片）

5566將在明年2月23日首次攻蛋舉辦「Since 5566台北小巨蛋演唱會」，孫協志、王仁甫、許孟哲要與歌迷一起重溫當年亞洲天團的光榮時刻，但屢爆不合的王少偉未受邀、確定缺席演出，5566合體一事再度破局。

主辦單位華貴娛樂回應：「是因為《飢餓遊戲》節目他們3人的表現，進而邀請他們3位舉辦演唱會，所以沒有邀請過王，上次傳出攻蛋消息，王說不再回應前團體的任何消息，我們尊重王，也不方便做任何的回應。」王少偉經紀人詣涵僅說：「有關團體的東西我們不再回應。」也未表示王少偉當天是否會到現場看演唱會。

5566推手孫德榮昨受訪認為，他們早該在2、3年前就要攻蛋，雖然遲了些，但還是相當恭喜他們；他偶爾仍和王少偉聯繫，對於王缺席攻蛋，他表示：「遺憾是一定的，但小孩長大有各自想法，我也不便介入，就像這次演出我也不介入，因為他們都長大了，可能有新的想法，反而會更好。」

不合之說再浮檯面

5566由王仁甫、孫協志、許孟哲、王少偉及小刀組成，後來小刀退團。四年前5566擔任五月天演唱會嘉賓、兩年前在金鐘獎合體演出，喚回廣大歌迷青春回憶，原本被撮合一起主持《飢餓遊戲》，但王少偉談不攏而破局，王少偉也曾坦言和5566私下不聯絡，此次又缺席攻蛋，不合之說再度浮上檯面。

雖然三缺一，3位團員興致不減，孫協志表示當年還沒有小巨蛋，但包括中山足球場等地都被他們唱過了，如今可以站上小巨蛋格外開心；而許孟哲則頻問：「我們真的要去小巨蛋嗎？是在跟我開玩笑嗎？」王仁甫說女兒迷上韓團BTS防彈少年團，不太相信爸爸曾是當紅偶像團體，這回終於一吐悶氣。

(中國時報)

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