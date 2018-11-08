「付出真感情」 炎亞綸間接出櫃

2018年11月08日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

炎亞綸7日被爆「劈腿3男」並外流出男男接吻、背後擁抱等親密照，他昨寫下393個字，親自上火線回應：「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現。我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理導致事情演變成如此也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉。」道歉的同時，也形同間接出櫃。

32歲的炎亞綸感情世界令人關注，他曾在活動上被媒體問到「是否有男朋友」？他展現高EQ回應「對象男女不拘」。他昨被《鏡週刊》報導指出A男與他交往1年多，發現他劈腿B、C男，2人對質時，他提出分手態度堅決，讓A男憤怒而曝光兩人關係。

對此爆料內容，炎亞綸經紀人表示：「報導內容不實，A照片中的炎亞綸顯然不是2018年的髮型，所以時間點不符，並沒有一年劈腿3男一事！對此內容，將和律師討論處理方式。」

捍衛平權不遺餘力

炎亞綸昨結束在大陸宣傳後，下午搭機抵台，他戴口罩，表情嚴肅，現場不發一語。稍後他打破沉默，親筆寫下：「我是一個不願在人與人一開始相處時便帶著懷疑和防備的人，往往沒有經過太多的思考便全然的把自己最赤裸的樣子放在陽光下。」似乎說明了他在拍攝合照時，並無防人之心。

而炎亞綸所屬的華研國際音樂則發聲明：「炎亞綸一直是位捍衛平權及關心諸多公眾議題的藝人，這樣的心意不應被有心人士拿來利用。爆料者在婚姻平權公投前夕投書媒體，不排除是有心人士刻意操作。」炎亞綸下周日將在台北三創生活園區舉辦生日音樂會。

(中國時報)