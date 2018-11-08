EXID跨年奔台阿妹可望壓軸

2018年11月08日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

「臺北最high新年城」2019年跨年晚會7日舉辦首次造勢記者會，除宣布將由天心、陳建州（黑人）及海裕芬共同主持今年跨年晚會，也公布韓國重量級女團EXID將跨海來台演出。至於最受矚目的天后張惠妹（阿妹），主辦單位雖仍未鬆口，僅表示「洽談中」，但據傳阿妹已確定在相隔3年後再登台北場擔任壓軸主秀，在最重要的倒數時刻與觀眾一起迎接2019！

據悉，阿妹今年為陪台灣觀眾跨年，不惜推掉4場海外商演，把4800萬酬勞往外推，以超過500萬的行情接下台北跨年，但她往年對跨年晚會都採高規格標準，常自掏腰包「倒貼」，這次以海外商演10分之一價碼演出，是疼愛台灣歌迷的情義價。阿妹經紀人陳鎮川對記者詢問並未否認，低調表示「統一由主辦回應」，形同默認。

期待唱〈三天三夜〉

台北市觀傳局長陳思宇表示，陸續有跟阿妹接洽，也很期待阿妹在台北跨年晚會上展演，笑說若有機會聽到阿妹在台北跨年唱〈三天三夜〉應該會很驚豔，「如果可以讓台北市『震』起來，也是非常重要、且意想不到的目的！」

陳建州、天心、海裕芬是第一次合作，海裕芬過去以幕後工作人員身分參與至少8次台北跨年晚會，卻是首次擔任主持人；黑人笑說自己從地方鄉鎮級的跨年晚會主持起，什麼突發狀況都遇見過，曾為拖延時間丟了100多份海報；天心則笑說有另外兩人在，她只需要「耍漂亮」即可。

(中國時報)