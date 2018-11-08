EXID跨年奔台阿妹可望壓軸

陳建州（左起）、天心、海裕芬攜手主持「臺北最high新年城」2019年跨年晚會。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導

「臺北最high新年城」2019年跨年晚會7日舉辦首次造勢記者會，除宣布將由天心、陳建州（黑人）及海裕芬共同主持今年跨年晚會，也公布韓國重量級女團EXID將跨海來台演出。至於最受矚目的天后張惠妹（阿妹），主辦單位雖仍未鬆口，僅表示「洽談中」，但據傳阿妹已確定在相隔3年後再登台北場擔任壓軸主秀，在最重要的倒數時刻與觀眾一起迎接2019！

據悉，阿妹今年為陪台灣觀眾跨年，不惜推掉4場海外商演，把4800萬酬勞往外推，以超過500萬的行情接下台北跨年，但她往年對跨年晚會都採高規格標準，常自掏腰包「倒貼」，這次以海外商演10分之一價碼演出，是疼愛台灣歌迷的情義價。阿妹經紀人陳鎮川對記者詢問並未否認，低調表示「統一由主辦回應」，形同默認。

期待唱〈三天三夜〉

台北市觀傳局長陳思宇表示，陸續有跟阿妹接洽，也很期待阿妹在台北跨年晚會上展演，笑說若有機會聽到阿妹在台北跨年唱〈三天三夜〉應該會很驚豔，「如果可以讓台北市『震』起來，也是非常重要、且意想不到的目的！」

陳建州、天心、海裕芬是第一次合作，海裕芬過去以幕後工作人員身分參與至少8次台北跨年晚會，卻是首次擔任主持人；黑人笑說自己從地方鄉鎮級的跨年晚會主持起，什麼突發狀況都遇見過，曾為拖延時間丟了100多份海報；天心則笑說有另外兩人在，她只需要「耍漂亮」即可。

(中國時報)

安迪食道癌惡化進加護病房 安于晴分手不交惡給沈建宏送驚喜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。