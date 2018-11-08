段鈞豪迎娶阿美族女神

段鈞豪（左）9月中新片殺青後才開始和老婆籌備婚禮。

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中國時報
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演員段鈞豪今年喜事不斷，5月和交往一年多的阿美族女孩Gina登記結婚，他7日公開唯美婚紗照，老婆來自花蓮馬太鞍部落，他也宣布將於11月18日在老婆娘家花蓮舉行婚禮，12月8日再回台北舉辦，他搞笑說：「族人們開玩笑說我把他們的女神搶走了，要我以後還一個給他們。」

段鈞豪表示婚前不會下廚的老婆，為了他現在已廚藝精湛，招牌菜是漢堡排、八寶辣醬、泰式綠咖哩，都是他百吃不膩的美食，他在年中參演籃球熱血電影《下半場》，因休息不足導致腸胃發炎，本以為是小病，但醫生認為要住院觀察，他感謝表示：「住院了一個多星期，她每天24小時照顧我，真的很辛苦。」

做人計畫等一等

Gina更為他帶來好運，段2部參演作品都是本屆金馬強片，包含最佳影片有力競爭者《地球最後的夜晚》以及入圍4大獎的國片《幸福城市》。他在前者飾演湯唯前夫，坦言2人並未碰面，但為揣摩貴州當地口音，拍攝前一個月透過微信和方言老師聊天、學習基礎用語。

被問做人計畫及度蜜月，因婚後陸續有新片，段鈞豪接著要到日本拍戲，還得抽空回台舉行婚禮，因此跟老婆有共識，等工作告一段落後再討論，他笑言：「我們最近都在玩我妹妹的小孩，未來當然不排斥有小孩，但想生也未必就生得出來，就順其自然。」

(中國時報)

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