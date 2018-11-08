La Farfalla雙人主菜分量十足

主廚最愛的「手工蘑菇義式麵餃襯蘆筍佐松露奶油醬汁」以手工製成，滋味濃郁。（寒舍艾麗酒店提供）

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中國時報
新登場的雙人主餐中，包含乾式熟成30天的美國Prime等級帶骨肋眼牛排28盎司。（寒舍艾麗酒店提供）

寒舍艾麗酒店的La Farfalla義式餐廳本月將菜單大翻新，由寒舍集團今年史無前例新聘的首位西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo掌廚，推出共20道海、陸料理的「美味簡碼Simple is Tasty」，不僅新添分量十足的雙人主菜，更首度在主菜推出多款海鮮料理，讓饕客大飽口福。

新菜單讓La Farfalla的義菜更地道，主廚崇尚簡單就是美味，且認為義大利人充滿熱情，用餐時多會和親友們分享桌上佳餚，所以分量要足才能顯現義式精神，因此多款雙人分主菜便霸氣登場。而單人主菜中，滋味濃郁的「手工蘑菇義式麵餃襯蘆筍佐松露奶油醬汁」是主廚最愛，既有季節性的新鮮度，又是最費工的手工料理，且不含肉品僅含蛋奶素，可吃蛋奶素的素食者也能享用。

為讓來客更能體驗義國傳統餐飲文化，自助餐檯區也打造大展義式風情的「開胃菜餐桌」；而經典的提拉米蘇在台灣常見製成需用刀切的質地，但主廚指出道地的做法有著極軟、綿密而溼潤的口感，不需刀子而是用湯匙，「我希望賓客能用湯匙品嘗到正統入口即化的提拉米蘇。」此甜品也會由主廚在桌邊為賓客獻上。

(中國時報)

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