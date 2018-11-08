蕭邦表現紳士美學 L.U.C機芯響叮噹

Chopard L.U.C All-in-One表款，46mm玫瑰金表殼，搭載L.U.C 05.01-L手上鍊機芯，可儲能170小時，具備陀飛輪及萬年曆顯示，限量10只，1306萬7000元。（Chopard提供）

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Chopard L.U.C All-in-One表款，46mm玫瑰金表殼，搭載L.U.C 05.01-L手上鍊機芯，可儲能170小時，具備陀飛輪及萬年曆顯示，限量10只，1306萬7000元。
1.Chopard L.U.C Full Strike表款，42.5mm白K金表殼，搭載L.U.C 08.01-L手上鍊機芯，可儲能60小時，具備專利三問水晶音簧報時裝置，限量20只，876萬8000元。（Chopard提供）
2.Chopard L.U.C Full Strike表款所搭載的自製08.01-L手上鍊機芯，研發耗時近1萬5000個小時，其中所蘊藏的專利藍寶石水晶音簧，打響聽得見的細膩工藝。（Chopard提供）
男星王大陸日前於活動中，以奢華正裝搭配蕭邦L.U.C Time Traveler One世界時區表款，展現瀟灑紳士風格，戴L.U.C Time Traveler One世界時區表款47萬1000元。（翻攝自Chopard官方微博）
曾入圍金馬獎最佳男配角的演員李鴻其，選擇佩戴蕭邦L.U.C Time Traveler One世界時區表款，為新片《地球最後的夜晚》造勢，戴L.U.C Time Traveler One世界時區表款47萬1000元。（翻攝自Chopard官方微博）
Chopard L.U.C Perpetual Chrono表款，45mm白K金表殼，搭載L.U.C 03.10-L手上鍊機芯，可儲能60小時，具備萬年曆功能、飛返計時碼表及軌道式月相顯示，限量20只，312萬4000元。（Chopard提供）
Chopard Quattro表款，43mm玫瑰金表殼，搭載L.U.C 98.01-L手上鍊機芯，可儲能216小時，獲C.O.S.C瑞士官方天文台認證，85萬9000元。（Chopard提供）

鐘表品牌藉著生產自製機芯，作為超越自我成就的表述，更彰顯其所擁有自行生產、研發的軟硬實力。而蕭邦Chopard自1996年發表第一款L.U.C自製機芯以來，就透過不斷挑戰複雜功能中，養成匠心獨具的紳士美學，昨（7）日品牌更集結L.U.C系列下眾多表款來台，邀眾人親身體驗。

三問表款最吸睛

其中最為吸睛的，莫過於L.U.C Full Strike三問表款，頂著曾榮獲2017日內瓦高級鐘表大賞「金指針大獎」的光環下，首度來台的白K金版本是場內媒體爭相搶拍的焦點。

L.U.C Full Strike三問表款於2016年推出，係慶祝品牌位在瑞士Fleurier製表廠落成20周年而生，所搭載的自製08.01-L手上鍊機芯，僅研發就花費近1萬5000個小時。其中所蘊藏的專利藍寶石水晶音簧與鏡面連成一氣，藉由類似共振器般的擴音效應，可產生高達65分貝的清脆鳴響，加上榮獲日內瓦印記及瑞士官方天文台認證，打響聽得見的細膩工藝。

14項複雜功能集於一

而同樣首度在台亮相的All-in-One玫瑰金腕表，則聚集包括萬年曆、陀飛輪、天文月相在內的14項複雜功能於一身，擁有4個發條盒的Quatro專利技術，更可儲能高達216個小時，多達516個機芯組件，亦讓其成為品牌下最為複雜的表款之一。

除了首度在台亮相的兩枚限量表款外，實用百搭的L.U.C Time Traveler One表款，亦是系列旗下首只世界時區腕表，十足貼合環球旅人之需求，還受到男星王大陸、李鴻其等人的喜愛。

(中國時報)

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