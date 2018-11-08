李英宏穿印花呼應誰先愛

2018年11月08日 01:20 中國時報 徐亦橋 報導

李英宏穿著印花，讓他想起過去自己鍾愛的文青穿著，Ted Baker鶴印花T恤2880元，藍色長褲5780元，太陽眼鏡價格店洽。（JOJ PHOTO攝）

Ted Baker深藍印花領帶，3480元。（Ted Baker提供）

Ted Baker印花T恤，3180元。（Ted Baker提供）

Ted Baker藍色幾何印花短袖襯衫，5380元。（Ted Baker提供）

電影《誰先愛上他的》首周票房登新片冠軍，主題曲〈峇里島〉也網讚是洗腦歌，以此曲入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」的音樂人李英宏，受本報之邀穿英國品牌Ted Baker復古印花服裝，他笑說：「有段時間想當文青，常買書看，也穿得比較斯文一點，就喜歡花襯衫、古著這些的。」穿搭意外與片子風格頗合襯。

李英宏覺得之前自己和時尚沾不上邊，不會刻意要怎樣，而是隨時間逐漸調整，他以音樂舉例說，小時聽嘻哈引領進入創作，後來也聽搖滾、電子、黑人音樂，「每個時段喜歡一個東西，都會影響當下創作的樣子。」他曾想當文青穿印花，「喜歡與自己年紀差20年的東西，接近爸爸叔叔的時候。」

因〈台北直直撞〉在樂壇一鳴驚人，李英宏初挑戰配樂並創作兩首歌，就以〈峇里島〉入圍金馬，還將與陳奕迅等入圍者一起演唱，他透露，當年配樂曾遇撞牆期，也想過放棄，但看到導演徐譽庭與許智彥兩三個月每天在剪接，「感覺他們不放棄」而受到激勵，最後創作出目前版本，並感謝過程學習到非常多。

(中國時報)