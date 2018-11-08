王思偉醉心限量精品 要把情人帶回家

2018年11月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO復興館BALENCIAGA Everyday Belt Pack，4萬1600元起。（SOGO提供）

SOGO敦化館獨家Salvatore Ferragamo STUDIO系列綿羊皮與牛皮拼接提包，9萬3900元，限量2只。（SOGO提供）

SOGO復興館BAO BAO ISSEY MIYAKE夜空登山包，3萬3600元。（SOGO提供）

SOGO復興館Cartier Santos de Cartier腕表，19萬2000元。（SOGO提供）

SOGO復興館OMEGA海馬系列潛水300米歐米茄同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，15萬9000元起。（SOGO提供）

SOGO復興館Tiffany Paper Flowers項鍊，9萬1000元起。（SOGO提供）

SOGO復興館VCA VINTAGE ALHAMBRA吊墜，玫瑰金、鑽石，22萬8000元。（SOGO提供）

SOGO復興館BVLGARI DIVAS’DREAM手鍊，4萬1700元起。（SOGO提供）

SOGO敦化館獨家FENDI MANIA Baguette肩背包，價格店洽。（SOGO提供）

SOGO復興館BALENCIAGA TRACK老爹鞋，2萬7900元起。（SOGO提供）

SOGO台北店31周年慶 滿千送百回饋

遠東SOGO台北店31周年慶8日至19日展開，復興館和敦化館國際精品聯手祭出獨家商品，及滿2萬送2000起、最高回饋17％的年度最強優惠，伊林娛樂名模王思偉2013年起踏上國際伸展台至今6年，她妙喻精品是「情人」，平日上網看情人美照、談戀愛，周年慶是「把情人帶回家的最好時機」，甚至醉心於有如「隱藏版情人」的限量款商品，可見周年慶優惠更增強她的心動程度。

王思偉穿上LV早春新裝，認為羊腿袖和花苞褲的剪裁搭配科技感色澤，給人「迎向嶄新的一天」，有朝氣、好心情的感受；包款可愛的貓圖騰，勾起她想養汪、喵星人的念頭，有時逛IG看超療癒的貓、狗照可停留1小時，但礙於6年來有1/3時間在國外，至今無法成行。

征戰時裝周 樂於挑戰

國際4大時裝周中，王思偉帶著野心征戰巴黎、米蘭、紐約完成夢想，她認為倫敦喜歡頹廢、有個性的模特兒，目前先當欣賞的觀眾，但對未來不設限，「時尚產業變化快，用新的心態面對新的挑戰，不要制式，我才能享受。」她曾在巴黎待過半年想念台灣味，怕冷就煮麻油雞、搓湯圓過元宵節，她說孤獨時有好友相伴，回憶充滿開心。

SOGO復興館匯集時尚精品、頂級珠寶，店長許淑賢說1、2F的16個國際精品1年業績48億元、上看50億元，光是2層樓就是中型百貨1年的業績，穩住「精品坪效王」的地位。

流行趨勢 運動風帶頭

根據國際精品&化妝品部副理許正照分析，今年至明年的時尚流行仍以運動風為主軸，延伸為5大趨勢，包括大LOGO或滿版字樣的「LOGO設計」；「與運動結合的風格」持續帶旺老爹鞋、球鞋、帽T、棒球帽；「版型和線條會再鬆一點」不追求合身；把腰包掛胸前等「堆疊穿搭」法；「打破性別」的男衣女穿或女衣男穿。

許正照觀察到有拿愛馬仕百萬包款的熟齡主顧，也買BALENCIAGA最新的TRACK老爹鞋，顯見經典和新潮Trandy的界線被打破，不少精品貴客都在兩者間穿梭；也發現LV男裝、GUCCI、BALENCIAGA等品牌2、3萬元起跳的棒球帽、帽T、運動鞋常斷貨，成功抓住20至40歲千禧世代，讓品牌形象和業績都攀升。

這季復興館「行家私房推薦」精品，許正照首推BALENCIAGA腰包、TRACK老爹鞋，尤其是老爹鞋一路承襲襪套鞋氣勢，前一款TRIPLE S紅了1年半，最高超過800人預訂；BAO BAO包汽車烤漆材質不怕刮傷、無須特別照料，主顧平均買20只托特包，後背包是本季大包首選。

珠寶腕表中，OMEGA海馬系列表款CP值高，功能不輸勞力士「綠水鬼」，上月26日開幕至今詢問度高；Cartier主打的Santos腕表，鍊帶可換皮表帶，一表兩戴且有3個尺寸可選，實用性更提升；Tiffany新任創意總監Reed Krakoff曾讓COACH翻紅，以剪紙概念設計Paper Flowers項鍊頗受歡迎；BVLGARI經典的DIVAS’DREAM珠寶，選用金屬雕花等材質做變化，價格相對親民好入手。

(中國時報)