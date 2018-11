2018年11月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO敦化館LANCOME超進化修護肌因組,價值9317元、優惠價5625元,限量40組。(SOGO提供)

SOGO忠孝館SK-II超肌能緊緻清潔組,價值7290元、優惠價4570元,限日限量200組。(SOGO提供)

遠東SOGO台北店周年慶美妝超強,祭出300萬組特惠組,單日單櫃滿6000送700、指定銀行滿6000送300,再享500元抵用券,最高回饋27%,折扣殺到1.1折起;有「美妝天后宮」之稱的忠孝館對決電商雙11光棍節,11日有1720組明星特惠組買1送11,加碼送100元SOGO禮券。

此外,為讓上班族也可搶貨,每日晚上7時30分開賣晚安限量組合,同樣加贈100元SOGO禮券;忠孝館單櫃滿額再送LG A9直立式吸塵器,復興館滿額加贈空氣清淨機、機械式微波爐等禮。

另,今年來店禮以「You are my best friend」為發想主題,是狗年必收藏的SNOOPY歡聚系列;檔期間單筆滿3000元,可抽價值6萬元的日本4天3夜機加酒雙人行,跨館累滿3萬元,可抽市價203萬5000元的Jaguar XE PRESTIGE 20T 18年式新車。

(中國時報)