震撼國際 電動重機2.9秒飆速破百

KYMCO在2018年米蘭國際機車大展上發表KYMCO SuperNEX，光陽集團董事長柯勝親自向國際媒體簡報。（KYMCO提供）

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中國時報
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TRIUMPH發表向英國ACE Cafe致敬的ACE CAFE特別限量版。（安東貿易提供）
TRIUMPH Scrambler 1200XE加上護弓、下護板，同時避震行程更長，可視為XC的進階版本。（安東貿易提供）
BMW發表配備M套件的S 1000 RR，正面看去炯炯有神，充滿殺氣。（BMW提供）

全球機車界年度盛事「米蘭國際機車大展」昨天開展，今年包括BMW、TRIUMPH等歐洲大廠各自推出性能更強悍及向ACE Cafe致敬的限量版新車。光陽集團董事長柯勝峯親自發表電動重機超跑KYMCO SuperNEX，2.9秒即可瞬間加速破百公里，震撼國際車壇。

可調式主動聲浪動力馬達 全球首創

柯勝峯表示：「雖然大家認同新世代的個人交通工具必將朝向電動化發展，但對運動取向的重機跑車會帶來何種改變，依舊存在不少質疑的聲音。許多重機車迷為電動重機缺少引擎聲浪而感到失落；沒有檔位的設計也讓電動重機失去人車一體的操駕感。他們不免擔憂，重機跑車是否會因電動化而失去原有的騎乘樂趣。」

KYMCO SuperNEX強打5大主軸，包括：換檔是一門駕馭重機的藝術；完美的加速猶如意念當下的瞬間移動；操駕樂趣來自於信心十足的探索極限；重機聲浪是運動超跑不可或缺的獨特魅力；絕佳座駕必須能提升騎士的每個騎乘體驗。

KYMCO SuperNEX搭載6檔變速箱，讓騎士可以充分運用動力馬達最佳輸出區間以發揮車輛最大性能，還有全球首創可調式主動聲浪動力馬達，層次堆疊的動態聲浪展現迷人魅力，0-100km/h加速僅需2.9秒；0-200km/h加速僅需7.5秒；0到250km/h加速也僅需10.9秒。

BMW霸氣有型 TRIUMPH越野耐操

重機超跑的部分，BMW發表為S 1000 RR開發的M options與M Performance Parts，包括有賽車漆面、M碳纖維輪圈、M輕量化電池、M底盤套件、M運動座椅及Pro模式。

TRIUMPH今年為Scrambler車系推出配備1200cc引擎新車，其中Scrambler 1200XC不僅標配brembo煞車系統，Ohlins避震器列亦為標準配備，除了基本的藍芽、導航功能外，更可以與GoPro連線，操作更方便。Scrambler 1200XE可視為XC的進階版本，適合作為嚮往自由的越野車愛好者使用。

(中國時報)

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