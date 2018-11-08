2018年11月08日 04:11 中國時報 劉森堯

以我自己的理解水平去看，不管是電影或小說，最不可信的部分是開頭和結尾，恰恰好這兩個部分皆出於創作者臆想的成分遠多於客觀的事實。

開頭部分設定為地球四百萬年前人類的黎明時刻，這是從達爾文的進化論觀念基礎和地質學以及古生物學，在近一百年來的發展所推論出來似乎可信的定論，人類在地球上從猿猴的演化以至今天，時間過程大約是四百萬年，電影在這個部分搞了將近二十幾分鐘，一大堆猿猴在那裏吼叫來又吼叫去，庫柏力克要觀眾看看自己的祖先像甚麼樣子。

我認為這個部分非常乏味無聊，這是他自己一廂情願的創作和想像，他也許認為以此方式來銜接未來的太空發展，可以給人一種極大幅度的想像空間，構想可能是不錯的，事實上我卻覺得矯揉做作，甚至當我們看到兩群猿猴要打群鬥卻沒打成時，感覺無比滑稽，我不得不說，我們怎麼樣都無法認同這樣簡化無稽的想像和創作，想必庫柏力克在拍攝這一段戲的時候，自己都會感覺乏味無趣，當然許多人認為這個部分對整部電影來講是必要的，似乎沒有更好的拍法了，但拍得真是難看啊。

結尾的部分更是大大超乎正常想像邏輯的範圍，也大大挑戰了我們的眼力和腦力，真教人看得坐立不安，當然我們無法否認，外太空的真實情況本來就超乎一般人的想像邏輯，這時導演就漫無節制發揮他的想像力，天馬行空外加異想天開，電腦Hal 9000破壞太空船讓其失控，其他四個太空人也被它謀殺，最後存活下來的太空人突然陷入一團混亂，導演這時也一樣陷入了混亂，有整整半小時的時間，我們看不懂他在拍些甚麼，一大堆混亂影像穿插來穿插去，飛過來又飛過去，很像最早期默片時代法國那些魔術師在玩攝影鏡頭一般，然後電影就突然結束了，理查．史特勞斯的「查拉圖斯特拉如是說」音樂適時升起。

坦白講，這一大堆雜亂紛飛的影像活動到底想表達甚麼，我實在完全看不懂，也許庫柏力克想告訴我們的是，外太空的神祕現象就是這個樣子，要不要相信隨你。小說部分也好不到哪裡，失控的太空船藉木星的重力推動，一路飛到土星，並進入土衛八號的軌道，接下來坦白說，我真的看不懂作者要表達甚麼，儘管我們的太空知識有限，但仍然很清楚他不知所云。事情會落到這個地步，我的猜想是，當初庫柏力克和克拉克在構想故事時，故事發展到電腦Hal破壞了太空船之後，發展不下去了，又不知道要怎麼收尾，一個要繼續去土星，另一個說他對那裏不熟不肯去，結果各自憑自己的天馬行空想像去收尾，顯然這樣的收尾亂得不知所云，實在令人無法忍受，很奇怪，幾十年來我從未讀到有人對此提出過任何批評。（待續）

(中國時報)