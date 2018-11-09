藍營軍歌振士氣 綠打經濟牌回擊 韓流夜襲旗山

民進黨高市長候選人陳其邁8日晚上老神在在，出席議員造勢晚會，要市民選擇正派打拚的市長。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
支持者熱情揮國旗吶喊「凍蒜！」韓國瑜帶領群眾比出一號手勢，誓言24日投票翻轉高雄。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜大旗美造勢晚會8日在高美醫專登場，逾3萬人湧入山城美濃，他沒找黨內大老站台，高唱軍歌「夜襲」帶動士氣，並高呼「這是一場韓國瑜與高雄市民對民進黨投下不信任票的選舉」，委婉宣告「大老止步」。

新聞透視－韓國瑜在哪裡 江湖就在哪裡

韓籲對民進黨投不信任票

陳其邁昨晚則出席議員候選人造勢晚會，被問及周日也要前進旗山，是否有壓力？他說，候選人要謙虛向人民、土地學習，不要過度澎風；對方五湖四海動員並不恰當，相信市民會支持正派認真打拚的候選人。

對於韓國瑜自詡「CEO經濟市長」，陳其邁也不遑多讓大打經濟牌。他說，與被動元件大廠「國巨」老董陳泰銘是學長學弟關係，他多次拜訪對方，成功爭取國巨砸百億投資高雄，相信未來能帶動台南、高雄科技走廊，創造更多就業機會。

陳爭取國巨百億投資高雄

韓國瑜旗山夜襲成不成功？看美濃爆滿的民宿就知道，甚至有人前1天就在草坪上紮營，場外塞滿攤販；韓國瑜晚間在全場高唱「夜襲」下進場，從校門口走到活動會場100多公尺距離花了20多分鐘，民眾不斷揮舞國旗，旗海飄揚。

雖然三山挺韓國瑜之友會是王金平主辦，但鳳山場被嫌致詞太多，日前王金平公開說「旗山會講短一點」，但在旗山場仍欲罷不能，講了10幾分鐘，群眾毫不留情鼓譟，狂按高音喇叭吶喊「下來，我要韓國瑜」，韓見狀趕緊站在王金平身邊緩頰。

韓國瑜也確定未來10餘天選戰策略，「不會主動邀約前總統馬英九等國民黨中央大員站台輔選」，並強調南台灣要生活要賺錢，要繁榮培養下一代，不要再搞政治談市民不需要的統獨問題。

韓國瑜說，半年前參選時，被人瞧不起，一步一腳印拚戰到現在，高雄市長選舉受到全國矚目，轟動海內外。他也看見每一雙眼睛都充滿著期待、渴望高雄改變、高雄站起來。

綠大咖挺陳 韓不邀大老

他話鋒一轉，今年怪事多，民進黨前任、現任總統等人，傾全黨之力打一個又老又窮又禿的韓國瑜，原本人民把票投民進黨是希望過好日子，但高雄人絕大多數都不滿意現況，心中想的是口袋沒有鈔票。未來他當選市長，三山將是高雄的金山銀山靠山，一定帶農漁民出外搶訂單。

韓國瑜還說，知道大家都不敢說出來，要選民用食指比出「1」打招呼，11月24日用選票決定高雄未來4年，拒絕意識型態過好生活。

(中國時報)

柯一正挺陳 出淤泥而不染
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丁丁戰起來 批小野政治亂倫

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