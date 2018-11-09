挑釁又示好 「習近平仍是好友」 川普語藏玄機 美陸關係回溫

2018年11月09日 04:11 中國時報 孫昌國

美國總統川普7日在記者會上表示，「若不是我的政策，大陸經濟本來兩年就要超越美國的，現在他們差的遠呢。」他並宣稱，北京已放棄「中國製造2025」，因為他覺得那個計畫非常侮辱人。但他重申，期待和大陸國家主席習近平在G20峰會上達成貿易協議，他不但要和習主席，而且要和中國，建立良好關係。

川普言論看似矛盾，實則內藏機鋒。他為何選在期中選舉後的首場記者會上，說這些看似挑釁，但又對習近平友善的，彼此衝突、矛盾的話呢？

期G20達協議 連任定心丸

民主黨奪回眾議院後，川普推動政策不會像前兩年那麼順手。尋求連任要讓美國繼續偉大的川普，必須維持經濟動能，但貿易戰可能威脅到他迄今最大的政績：經濟榮景。與大陸達成好協議，他的連任等於吃下定心丸。

對川普來說，既要面對民主黨的制衡和2020年大選的挑戰，又要考慮維持支持者向心力，擴大民意基礎。貿易戰繼續下去，可能破壞原本的支持基礎，對經濟前景更不利。因此，提出能讓選民接受且信服的說詞，很重要。

川普強調若非他的政策，大陸就已超越美國，這凸顯大陸經濟實力不容和前幾任總統失職。他聲稱，北京放棄「中國製造2025」，因為他覺得那侮辱人。「中國製造2025很有威脅性，代表他們將於2025年稱霸全球，我說這不會發生！」

川普就算連任，任期也只到2024年，只要能讓大多數美國人民感覺生活更好，更安全，他便可以交差。這些發言可看作是針對內部的。

然而，川普必然也獲得北京的承諾，雙方必定已達成默契，否則川普絕不會公開說出，若引起北京高調反駁，反而造成雙方困擾。

其實，要更好的理解川普，可回顧他和北韓金正恩交手的經驗，雙方爭鋒相對，互不相讓，川普在權衡利弊得失後，不但同意在新加坡舉行川金會，還計畫近期再舉行第二次川金會。

權衡利弊得失 何妨髮夾彎

可以確定，北京的核按鈕一定比北韓的大，大陸經濟規模更是北韓的近千倍，川普對金正恩尚且能髮夾彎，對於軍事經濟實力遠勝北韓的大陸，又豈會正面衝突？

大陸國務委員楊潔篪剛到訪華府，國防部長魏鳳和9日也將抵達，恢復陸美軍事交流。從川普期中選舉後的首場發言來看，雙方已有基本默契，G20峰會上即使不能立刻達成協議，至少也會讓貿易戰引起的緊張關係大幅降低。習近平主席畢竟還是川普的好朋友！

(中國時報)