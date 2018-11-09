丁丁戰起來 批小野政治亂倫

國民黨台北市長候選人丁守中繼日前批「綠營文化門神」，引來小野痛哭，昨再重炮抨擊綠營政治操作「噁心透頂」，是「政治亂倫」。與過去溫和形象相較，丁守中已變得很不一樣。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導
被指綠營文化門神，小野7日三度掩面痛哭，直說選舉讓他看到人心最黑暗一面。 （張潼攝）

繼炮轟台北市長柯文哲競選總幹事小野「民進黨文化門神」後，國民黨台北市長候選人丁守中昨加大攻勢，批小野「政治亂倫」、「文霸系統」，是「新黨國體制文化打手」，過去靠國民黨，又靠民進黨，現又靠白色力量，哪裡有資源哪裡去！

小野日前不滿丁指控他與導演吳念真等人是「民進黨文化門神」，反批丁沒讀書。小野情緒激動，幾度痛哭，柯文哲及民進黨高雄市長參選人陳其邁都安慰小野。

批小野幫 吃光文化肥肉

丁未因小野痛哭手下留情，昨天丁陣營一早發出嚴厲聲明說，小野把持金馬獎、文化部電影輔導金，和「紙風車」幾乎把民進黨執政的文化肥肉全吃光。總統府大型活動、台中花博也全包了。柯文哲當選的話，北市府文化資源還是由小野等人支配，只有丁當選才能改變文化圈「民進黨小贏就小賺，大贏就大賺」的「小野幫」。

丁陣營指出，近期綠營為選舉，操作東森主播劉寶傑「被休假」、陳其邁辭不分區、小野挺其邁，赤裸裸政治操作，令人「不齒、噁心透頂」。

丁陣營並三問小野，身為文化人，劉寶傑被黨政高層干預有譴責過嗎？小野苦心栽培的中影被民進黨羞辱，小野還落井下石。

文霸系統 哪有資源去哪 　丁陣營認為，小野等人幾乎「三位一體」主宰台灣「本土文化」定義，小野並「假公濟私」培養兒子成「文二代」，繼承「文霸系統」；文化為政治服務，「文化人」就是狼，是狼也無妨，可惡的是說自己是「牧羊人」。

丁守中昨表示，他的認知就是小野等人是政客，過去靠國民黨，又靠民進黨，現在又靠白色力量，哪裡有資源哪裡去；柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智又痛批柯文哲，根本是「政治亂倫」。

丁守中團隊發言人詹為元說，小野支持陳其邁就因蔡英文發現韓國瑜很可能擊敗陳其邁，所以急call柯文哲救援選情，明顯就是柯蔡合作，用姚換取陳勝選，試圖讓丁與韓落選，這是十分奸巧的手法。

淚對質疑 根本政治草莓

對小野說自己過去沒碰政治，詹為元諷刺，進了政治場就不能再躲在純粹「文化人」保護傘下，不懂小野為何要哭；面對挑戰質疑，男子漢就挺起胸膛反擊，進廚房就別怕熱，面對質疑就哭泣，「根本是政治草莓族。」

(中國時報)

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