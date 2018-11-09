新聞透視－斷開佛系 丁勇猛豁出去

2018年11月09日 04:11 中國時報 周毓翔

國民黨台北市長候選人丁守中的選戰策略，不久前，還被稱為「佛系」打法，在選前倒數階段，他終於展現「沒有慈悲」的攻擊火力，令藍軍大開眼界。丁守中能不能就此號召藍軍回流，坐穩北市藍營共主之位？就看他能不能延續氣勢送自己進入市府。

丁守中參選以來一直被藍軍質疑沒戰鬥力，像白開水、白土司一般，有益健康，但沒意思。

反觀柯文哲對藍綠選民都招手，淺藍票源不斷被柯吸收。近日丁守中挑明了說，民進黨在北高兩市就在玩弄「棄姚保陳」，在批判小野事件上，更是火力全開，令藍軍大開眼界，沒想到丁守中也能這麼勇猛？讓悶很久的藍軍士氣大振。

丁守中的轉折，令人想起電影《讓子彈飛》，主角張麻子等小民勢力單薄，想要對抗位高權重的對手黃四郎。張麻子出奇招，抓了與黃四郎長得一樣的替身，當街斬首，此時百姓誤以為真黃四郎已除，就隨張麻子攻陷堡壘，真四郎反被當成假四郎綁起來，黃的勢力立即瓦解。

柯文哲就像電影中的黃四郎，擁有行政資源，丁守中久攻不下，越打柯文哲反而讓丁守中失分越多，儘管台北市選民結構是藍大於綠，但丁一路選來，一點甜頭都沒嘗到，只能不斷在街上呼喊，尋求藍軍回歸。正愁沒議題時，小野突然冒出來挺陳，證實「韓流」已對陳其邁造成極大威脅，藍營選民受到激勵之餘，自動自發把小野過去與綠營友好的歷史，一一攤開來供大眾檢視。

丁守中說，小野曾投靠國民黨，再靠民進黨，接著投入白色力量，其實也如同柯文哲的寫照，先靠民進黨，為了中間選民又講兩岸一家親，婦聯會立場反覆，接著又回歸民進黨，立場反覆搖擺，只為爭取藍綠選票。

小野就像電影中「假四郎」，代替柯文哲這個「真四郎」被攻擊，如果丁守中順利打下小野這個分身，柯文哲這個本尊的選情必然受挫。距投票不到兩周，看看韓流崛起，丁丁真的豁出去了！

(中國時報)