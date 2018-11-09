柯市場拜票攤商躲 人氣不如預期

2018年11月09日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲8日起請假全力拚選舉，一早8點就在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票，不少攤商送上鳳梨、蒜頭給柯；不過，也有攤商刻意走避，但或因柯陣營拜票時間選得不好，導致人潮不如預期；晚間的「行動競選總部PA PA GO」也是先冷後熱，但人群最多僅約500人左右。

昨天一早市場拜票行程，只見各家媒體大陣仗，柯文哲競選辦公室也出動總幹事小野、3位發言人及將近10位幕僚陪同。但柯剛下車時，就陸續有民眾針對都更拆遷、路平問題表達不滿，接著又有一名男子手舉「還我重陽錢，柯P不要臉」標語。不過，也有人送上禮物給柯，或是搶著合照。

晚間柯文哲團隊安排行動競選車到士林區舉辦「行動競選總部PA PA GO」首場活動，表定6點開始為「公民論壇」，接著再到士林夜市拜票，包括柯文哲、總幹事小野以及友柯議員都會到場，但直到7點多，現場支持者稀稀落落不到百人，直到「學姊」開直播號召，加上議員候選人動員20位里長、其他自發到場支持者，晚間8點半柯到場後，人數才達到約500人，接著轉往士林夜市拜票，柯的妻子陳佩琪也現身陪伴。

不過晚間活動，一開始2小時相當冷清，競辦請出學姊與民眾拍照，才稍微熱絡，小野上台致詞時，替柯頻遭對手攻擊抱屈：「太老實、被人家欺負，很想關起門罵三字經！」柯上台後則花10多分鐘細數政績，還開支票，若連任，捷運南北環不會拖很久。隨後的拜票，士林夜市觀光客多，見柯文哲一行人掃街，都拿出相機好奇搶拍，人氣顯得越晚越熱。

媒體問柯文哲，安排掃街是否是要顧傳統票倉、菜籃族選票？他坦言，選舉還是有一定的步驟，該做還是要做，至於遇到抗議，他認為這就是民主社會的常態，政治上有支持、反對你的，我們要做的就是不要怕會有衝突，要有解決衝突機制，也要爭取最大多數人支持。

(中國時報)