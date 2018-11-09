柯市場拜票攤商躲 人氣不如預期

台北市長柯文哲（右）開始請假全力拚選舉，8日到中山區濱江市場逐攤握手拜票，有攤商知道柯文哲要來握手立即躲起來，柯文哲離開後，攤商氣憤表示，上次被柯文哲騙了，這次不會再被騙了。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲8日起請假全力拚選舉，一早8點就在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票，不少攤商送上鳳梨、蒜頭給柯；不過，也有攤商刻意走避，但或因柯陣營拜票時間選得不好，導致人潮不如預期；晚間的「行動競選總部PA PA GO」也是先冷後熱，但人群最多僅約500人左右。

昨天一早市場拜票行程，只見各家媒體大陣仗，柯文哲競選辦公室也出動總幹事小野、3位發言人及將近10位幕僚陪同。但柯剛下車時，就陸續有民眾針對都更拆遷、路平問題表達不滿，接著又有一名男子手舉「還我重陽錢，柯P不要臉」標語。不過，也有人送上禮物給柯，或是搶著合照。

晚間柯文哲團隊安排行動競選車到士林區舉辦「行動競選總部PA PA GO」首場活動，表定6點開始為「公民論壇」，接著再到士林夜市拜票，包括柯文哲、總幹事小野以及友柯議員都會到場，但直到7點多，現場支持者稀稀落落不到百人，直到「學姊」開直播號召，加上議員候選人動員20位里長、其他自發到場支持者，晚間8點半柯到場後，人數才達到約500人，接著轉往士林夜市拜票，柯的妻子陳佩琪也現身陪伴。

不過晚間活動，一開始2小時相當冷清，競辦請出學姊與民眾拍照，才稍微熱絡，小野上台致詞時，替柯頻遭對手攻擊抱屈：「太老實、被人家欺負，很想關起門罵三字經！」柯上台後則花10多分鐘細數政績，還開支票，若連任，捷運南北環不會拖很久。隨後的拜票，士林夜市觀光客多，見柯文哲一行人掃街，都拿出相機好奇搶拍，人氣顯得越晚越熱。

媒體問柯文哲，安排掃街是否是要顧傳統票倉、菜籃族選票？他坦言，選舉還是有一定的步驟，該做還是要做，至於遇到抗議，他認為這就是民主社會的常態，政治上有支持、反對你的，我們要做的就是不要怕會有衝突，要有解決衝突機制，也要爭取最大多數人支持。

(中國時報)

新聞透視－斷開佛系 丁勇猛豁出… 柯惜小野給抱抱 「他是被火燙到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。