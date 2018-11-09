柯惜小野給抱抱 「他是被火燙到」

2018年11月09日 04:11 中國時報 張潼 、 周毓翔 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，遭國民黨北市長候選人丁守中炮轟「綠營影視門神」，小野7日受訪聲淚俱下反擊丁，但也遭部分民眾批評小野作總幹事「進廚房就不要怕熱」。對此，柯文哲8日表示，他是「被火燙到」。

外界認為，若國民黨贏得高雄市長選舉，2020聲勢大增，恐衝擊柯爭取大位之路，因此柯為替自己鋪路，才默許小野拍影片支持民進黨，好讓局面控制在「白大藍綠小」。對此，柯文哲8日受訪時先問「這是什麼邏輯」，但接著又不願正面回應，僅說「先把2018打完吧！」

不僅未對這番推論正面回應，柯文哲7日晚上與小野同框出席「行動競選總部趴趴GO」記者會，還向小野獻上「愛的抱抱」，外界也認為形同切割「韓粉」。柯昨天受訪時再度替小野說話，小野和吳念真、柯一正、李永豐等人辦全台灣300多個鄉鎮巡迴演出，感情深厚，終究還是有人情世故。

針對外界批評小野「進廚房又怕熱」，選戰中被攻擊竟然痛哭落淚，柯文哲說，小野是文化人，不是政治人、選舉咖，丟到這種火藥味或是衝突很大的選舉場，當然會是大衝擊，「他是被火燙到而已！」

民進黨台北市長候選人姚文智對此則說，丁守中現在是「瘋狗亂咬人，口不擇言」。不過，國民黨前立委蔡正元在臉書讚丁守中，打小野、吳念真打對了。

蔡正元說，丁守中打選戰以來，招招乏善可陳，但痛打小野、吳念真，打對了，也打中柯文哲的痛處，柯文哲可能因為小野而痛失江山。

(中國時報)