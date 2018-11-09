柯惜小野給抱抱 「他是被火燙到」

友善列印
中國時報
／綜合報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，遭國民黨北市長候選人丁守中炮轟「綠營影視門神」，小野7日受訪聲淚俱下反擊丁，但也遭部分民眾批評小野作總幹事「進廚房就不要怕熱」。對此，柯文哲8日表示，他是「被火燙到」。

外界認為，若國民黨贏得高雄市長選舉，2020聲勢大增，恐衝擊柯爭取大位之路，因此柯為替自己鋪路，才默許小野拍影片支持民進黨，好讓局面控制在「白大藍綠小」。對此，柯文哲8日受訪時先問「這是什麼邏輯」，但接著又不願正面回應，僅說「先把2018打完吧！」

不僅未對這番推論正面回應，柯文哲7日晚上與小野同框出席「行動競選總部趴趴GO」記者會，還向小野獻上「愛的抱抱」，外界也認為形同切割「韓粉」。柯昨天受訪時再度替小野說話，小野和吳念真、柯一正、李永豐等人辦全台灣300多個鄉鎮巡迴演出，感情深厚，終究還是有人情世故。

針對外界批評小野「進廚房又怕熱」，選戰中被攻擊竟然痛哭落淚，柯文哲說，小野是文化人，不是政治人、選舉咖，丟到這種火藥味或是衝突很大的選舉場，當然會是大衝擊，「他是被火燙到而已！」

民進黨台北市長候選人姚文智對此則說，丁守中現在是「瘋狗亂咬人，口不擇言」。不過，國民黨前立委蔡正元在臉書讚丁守中，打小野、吳念真打對了。

蔡正元說，丁守中打選戰以來，招招乏善可陳，但痛打小野、吳念真，打對了，也打中柯文哲的痛處，柯文哲可能因為小野而痛失江山。

(中國時報)

柯市場拜票攤商躲 人氣不如預期 游挺姚 不希望當年憾事重演

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。