新聞透視－韓國瑜在哪裡 江湖就在哪裡

高美醫專外擠滿人潮攤販，簡直就是夜市等級。（林宏聰攝）

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中國時報
韓國瑜義勇軍8日在左營高鐵集合，開心高喊「凍蒜」。（柯宗緯攝）

2018年，細數台灣風雲人物，非韓國瑜莫屬。從台灣頭到台灣尾，小至里長大至縣市長候選人，藍綠莫不爭相沾禿子的光，寒流從東北往南吹、這股韓流卻從南往北吹，引發外溢效應。此刻若這麼說，韓國瑜在哪裡江湖就在哪裡，大概藍綠都不應有意見了。

高市選情 戲劇性大轉變

原本不值一哂的高雄市長選舉，因為韓國瑜而變得不一樣，成了全台矚目焦點，隨著選情進入最後衝刺倒數的日子，戲劇性變化高潮迭起，猶如川劇變臉，令人目不暇給驚呼連連。

有時似金庸武俠小說大成，有六大派圍攻光明頂情節，又似華山論劍場景，英雄人物奇能異士集聚一堂。

又如百老匯劇場，想秀的，想闖個名號的，一定要登場秀一下；又如武術擂台，不向葉問師父討教幾招，怎稱得上英雄豪傑。

各路人馬 都來靠邊沾光

一齣又一齣的戲碼，選民看得眼花瞭亂，有人落下男兒淚卻不見鼻涕淚水，不知在哭什麼，難道沒有如陳水扁前總統大聲說出「我就當選了，你要怎樣」勇氣，大聲說出我就是認同民進黨的理念有這麼困難嗎？難道真的純潔如少女的初心，不知進廚房一定會沾染油漬而滿腹屈委嗎？

還有人稱讚韓國瑜的對手是「出汙泥而不染」，令人驚訝原來他身處汙泥窟窿中，卻能如蓮花般高潔，那麼周邊的汙泥是誰？如光風霽月品操胸襟，又為何甘於同汙？是入鮑魚之肆，久而不聞其臭？

還有人好像登記錯了選區，在台北參選市長、議員，卻已嚴格監督未來可能的高雄市長；有最基層的里長候選人，不關心里民需求，卻替高雄人煩惱未來市長該長什麼模樣？

手握倚天屠龍 揮向綠軍

還有…，在未來的10多天裡，光怪陸離、近似精神錯亂的場景，肯定只會多不會少，還有各領域人士會挺身反韓，或許，賣生髮水的業者也不會缺席，因為韓國瑜，禿頭不再是令人苦惱的表徵，還未享拚經濟全台首富的紅利，業績就要大跌。

韓總，免怨嘆，人紅是非多，誰教天下英豪皆想得之的屠龍刀、倚天劍盡在你手，這就是江湖。

(中國時報)

游挺姚 不希望當年憾事重演 柯一正挺陳 出淤泥而不染

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