柯一正挺陳 出淤泥而不染

2018年11月09日 04:11 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

柯文哲競選總幹事小野因拍影片挺陳其邁，壓力大到在媒體前痛哭，8日又有文化人、支持太陽花學運的知名導演柯一正表態挺陳其邁，他現身影片批評韓國瑜浮誇，力捧陳其邁「出淤泥而不染」，才是值得相信的領導者。

韓國瑜回應小野、柯導等人的批評說，誰去支持陳其邁「我都為他高興」，包括柯文哲他媽媽、今天的導演、小野都沒有問題，這就是民主，民主的可貴就是人民做主。但是，當別人來支持韓國瑜，陳其邁也該為我高興，「不能說順我者昌、逆我者亡，選舉不是如此」。

韓說，柯導支持陳其邁，他替陳高興，「但不要踢我兩腳咬我一口，你可以支持陳其邁的理念，但為何要踹我兩腳呢？」

他也呼籲支持者不要口出惡言，並說還會有很多人支持陳，「我為他鼓掌，這是風度，但不要踩在我身上去支持陳其邁」。

陳其邁競選團隊8日再度發表名人挺其邁系列影片，曾與吳念真、小野共同發起319、368兒童藝術工程，並參與《光陰的故事》、《人間條件》等知名作品的導演柯一正在影片中表示，他在高雄當過兵，多年後舊地重遊，發現高雄從都市面貌到人文等方面都變得不一樣，有城市光廊、衛武營、電影節等，讓人感受到積極態度。

柯也在影片中提及韓國瑜，認為韓是喧嘩、浮誇、創造話題的人，其實是一個滿好的表演者，「適合進演藝圈，比去當市長好太多了」，批韓不一定有行政能力，他絕不相信韓能夠拚經濟。

「陳其邁是出淤泥而不染、認真低調且努力做事的人！」另一方面，柯一正則力捧陳其邁，呼籲高雄人在選前幾天冷靜下來，找一個可以信任的人，他相信陳其邁這樣的人做事、不多話，絕對可以在未來看到成績。

(中國時報)