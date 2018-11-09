旗美爆棚 國道10號塞10公里

2018年11月09日 04:11 中國時報 林雅惠 、 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日晚間在旗美地區舉辦造勢大會，從中午開始馬路就湧入車潮、攤販，熱鬧程度儼然像是嘉年華會，而國道10號昨天下午2時就出現塞車10公里景象；在地民宿業者也說，這2天房間早就客滿，還把無法接下的訂房單介紹給同業，大家分享商機；賣雞蛋糕的曾先生說，這種熱絡的人氣簡直就像跨年晚會或在選總統。

韓國瑜旗山晚會因與市區距離遙遠，逾200多輛小黃義勇軍8日下午集結左營高鐵站，載上千位韓粉前往會場。小黃插上國旗及貼紙「韓國瑜義勇軍」、「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」，不少支持者穿上國旗裝及「翻轉高雄，瑜起來」T恤。

左營到旗山車資預估千元，原本義勇軍打算免費接駁，但擔心被人說話，改為酌量收、歡喜收，就連1元也樂意。來自鼓山的王秀羽揪百人一同搭車，高喊「韓國瑜凍蒜」，來自台中的陳姓、余姓大學教授夫妻檔直說，現在最大黨叫「討厭民進黨」，外溢效應也會讓台中翻轉。

運將鍾政佑表示，沒辦法出錢只好出力，「高雄真的需要拚經濟，政治對我們來說不重要。」他還自製韓國瑜版的中華民國國旗請支持者簽名，打算送給韓國瑜，希望他莫忘初衷。

「宅神」朱學恆賭韓國瑜當選要送400份雞排，昨特地到場「雞排考察」。他說，看不下去民進黨傾全黨之力，寧願丟掉宜蘭、雲林、彰化、台中，也要挺高雄，就連幼幼台也下廣告，反諷「再繼續下去，恐怕出不了這個雞排」。

昨天一大早陸續有攤販湧入設攤，直到下午，攤位已擺設長達600公尺，不少業者看到滿滿人潮，直說：「太誇張，韓國瑜人氣真的太旺了！」

造勢晚會為旗美地區帶來大量人潮，連國道10號昨天下午2時就出現塞車10公里景象，有人擔心路途遙遠，4天前開始出現支持者前往美濃勘查路線，7日晚間甚至有人在會場搭帳篷過夜。

美濃粄條街近日湧現客人讓業者忙翻天，客源比平日超過3倍多，比過年還要熱鬧；當地旅宿業者也表示，民宿訂房十分搶手，非假日滿房的情況相當罕見。

(中國時報)