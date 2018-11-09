韓出示租地公文 蘇批准的

韓國瑜到高雄市天公廟參香後，秀出前行政院長蘇貞昌批示學校租用台糖公文。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

連日來綠營鋪天蓋地攻擊，韓國瑜8日神情嚴肅逐一反駁，得知陳其邁祝福他旗美造勢晚會順利、不要擦槍走火，他露出笑容開心地說，「太好了，他終於長大、成熟，會祝福我了」，強調候選人成熟彼此祝福，才是健康的選舉。

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韓國瑜昨到高雄市知名的天公廟「玉皇宮」參香後，拿出陳水扁總統執政、2006年蘇貞昌擔任行政院長時，針對台糖對學校辦學租用標準的公文。

韓一臉嚴肅說，蘇貞昌批准全台60所學校全部適用，包括民進黨租用台糖土地辦學的學校，這時對付韓國瑜只有一個目的，「希望市民對韓國瑜人格完全不要信任，皮膚一塊塊剝落」，民進黨全黨對他家人親友家族瘋狂攻擊，就是希望外界認為在占國家便宜，「就是為了這個目的」，去查最便宜的那所學校，答案就出來。

面對鋪天蓋地而來的攻擊，韓國瑜呼籲支持者千萬不要口出惡言，打一場乾淨選戰，為台灣民主樹立一場典範，讓後代子孫看。

韓國瑜與牙醫師公會面談後受訪，聽到媒體轉述陳其邁的祝福顯得開心，還一再強調健康的選舉是市民之福，候選人成熟，會欣賞彼此的優點是好事。

至於前總統陳水扁在新勇哥物語說，「如果韓國瑜當選，可能要北漂了」，韓回應，盼陳水扁心胸開闊，2018年選舉不是為陳水扁而選，是為廣大市民要決定高雄的未來，市民也不會因阿扁而投誰，尊重阿扁的個人表述，健康爽朗看待選舉會比較快樂。

(中國時報)

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