攤商被罰怒譙 翻轉高雄也值得

2018年11月09日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜「旗山夜襲」人潮強強滾，7日就有攤販提前1天在會場外占位，不料8日下午警察竟前往取締開罰單，攤商氣到冒煙，當場與警察對嗆，痛斥「陳其邁的場子怎麼就沒來查？」遭罰的吳姓攤商怒譙：「真能翻轉高雄，罰1200元也值得！」

韓流帶動無限商機，許多攤商昨天清晨6點就到高美醫專外的路邊搶占好位，甚至有人前1天就來紮營，當地警方昨天下午發現人潮不斷湧入，開始前往取締，要求攤販退到柏油路外；然而，柏油路外就是農田，等於要求攤商撤走。

「人家封路辦造勢活動，如果不能擺攤，怎麼不早說？」許姓攤商說，警方直到中午還沒有意見，下午1、2點才說不能擺，許多攤販抗議，沒想到警方態度更強硬，嗆聲說：「再擺，我每隔2小時來開1次單！」

他說，高美醫專前的道路很小，柏油路外就是圍牆或農田，警方取締擺明就是刁難攤商，以前民進黨辦造勢活動，「民主夜市」為人津津樂道，現在韓國瑜的場子就被開單，這是什麼道理？賣鹹酥雞的攤商應警察要求搬動攤位，腳還因此被熱油燙傷。

賣杏仁茶、油條的吳姓攤商出示罰單表示，1200元罰款，等於一整天都做白工，不過他體諒警察在民進黨執政的市府要求下有壓力，不願與警察正面衝突，「只要韓國瑜當選後能夠翻轉高雄，讓大家賺大錢，100張罰單都給他開，很值得！」

旗山警分局交通組長顧正立指出，有攤販因在道路上設攤，經員警勸導不聽，依《道路交通管理處罰條例》開紅單罰1200元，但只開出2張罰單，強調並無選擇性執法。

(中國時報)