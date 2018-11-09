林佳龍北上 沒找姚文智合體

2018年11月09日 04:11 中國時報 陳淑芬 、 張立勳 、 林縉明 、 陳燕珩 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長林佳龍8日請假、正式投入選戰首日，即北上接受廣播專訪，並陪同民進黨台北市議員候選人掃街拜票，只是這一腳，直接跨進台北市，又未與姚文智合體，讓姚遭邊緣化話題再起，不過林佳龍倒是對北市的選情相當樂觀，相信姚最後會把選票衝高。

九合一雖是地方選舉，但此次台北市儼然成為其他5都市長候選人拚場地點，林佳龍也不能免俗，昨天一早就北上，除了上廣播節目，更陪同黨籍台北市議員候選人大街小巷趴趴走。

姚疑遭邊緣化 林仍看好

林佳龍說，6都市長較有知名度，北市非民進黨執政，更需要他協助輔選黨內同志，他不知道自己是不是「母雞」，就盡量幫忙其他候選人作最後衝刺，他也樂於把台中政績透過輔選傳播開來。

針對姚文智疑遭邊緣化？林佳龍則說，「就是更努力啊，以姚文智的表現，相信最後會把選票衝高。」至於2人是否有機會合體，林說，有邀姚到台中看花博，政黨政治一定是支持自己的提名人；此外，柯文哲妻子陳佩琪日前參觀花博，被解讀為柯暗助選情，林佳龍指出，他太太與陳佩琪認識，花博是城市交流，所以平常心看待。

林指柯很厲害 掌握節奏

面對柯文哲近來頻拉攏綠營，林佳龍表示，柯很厲害，應該知道自己的選舉策略和節奏，候選人都希望擴大選票，但選民自主性很強，會有自己的選擇。

過去選戰總喊「決戰中台灣」，此次選舉焦點轉移到高雄，林佳龍認為，每個地方都很重要，選戰焦點不在台中，未嘗不是好事，更可呈現候選人的條件及施政成績。

而林佳龍接受LINE「未來市長講」網路直播專訪時，批評對手盧秀燕提出的政見是「芭樂票」。盧秀燕陣營反擊指林佳龍就像「裝睡的人叫不醒」。

(中國時報)