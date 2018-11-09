燕喊撤燃煤執照 龍嗆趁「火」打劫

2018年11月09日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

全台天空霧濛濛一片，空汙問題再度引燃台中選戰戰火，國民黨台中市長候選人盧秀燕8日在掃街拜票重申，若台電不改善空汙，就停（撤）發中火燃煤機組執照。台中市長林佳龍則回嗆，過去他們（指國民黨）蓋火力發電廠沒道歉，現在反過來指責替他們收拾問題的人，希望對手「不要趁火打劫」。

盧秀燕昨天繼續「接地氣、掃三市」行程，在黨籍市議員李麗華陪同下，到太平區中山市場及公有市場一一向攤商和民眾握手，尋求支持，攤商也熱情送上大蒜、蘿蔔，祝她與李麗華都高票當選。

連日來空汙嚴重，盧秀燕重申，把台中治理好，解決空汙問題是重中之重，並主張停止中電北送、拒絕燃煤超額發電，還給台中人環境生存權。雲林縣的李進勇跟林佳龍同黨，李進勇敢跟中央對抗，要求麥寮電廠停止發電，為什麼林佳龍做不到？

盧秀燕昨天指出，林佳龍去年底就已全數發給中火燃煤機組的生煤許可證執照，完全看不出對抗空汙保護市民健康決心。她承諾，如當選，台電未改善空汙，就撤發、停發中火許可執照。

林佳龍昨北上陪同黨籍台北市議員候選人掃街，遭民眾嗆聲。針對空汙，林佳龍指出，他任內成立全台第一個空汙改善小組，同時制訂《管制生煤自治條例》，台中空氣品質整體而言，今年是有改善，希望外界不要把空汙議題政治化，一起解決問題。

至於盧秀燕批評中電北送，林佳龍表示，台電火力發電得到行政院支持，4座燃煤機組將轉換成2座天然氣機組，這才是負責任的作法。

(中國時報)