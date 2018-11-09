蘇煥智轟賴揆 違反行政中立

2018年11月09日 04:11 中國時報 鄭舲 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲（右二）昨力推南區藍色公路。針對賴揆任競選總部主委，黃反問，蘇前縣長過去難道都沒被政務官輔選？（程炳璋攝）

年底九合一選舉進入倒數，無黨籍台南市長候選人蘇煥智8日北上行政院抗議陳情，批評身為全國最高行政首長的行政院長賴清德，竟擔任民進黨台南市長候選人黃偉哲的競選總部主委，並以錄音方式在上班時間替各地市議員與縣市長候選人宣傳助選，公然違反《行政中立法》，做出最糟糕示範。

但行政院發言人Kolas Yotaka強調，「賴揆沒有違法。」黃偉哲則表示，賴清德是政務官，《行政中立法》是規範一般公務員。黃還反問，蘇前縣長過去在競選時，難道都沒有政務官去輔選嗎？不明白蘇指的是什麼。

蘇煥智昨到行政院遞交兩份陳情書，他表示，依《公務人員行政中立法》規定，公務人員不得兼任公職候選人競選辦事處職務，行政院長雖是政務官，也是公務人員。而競選總部主委是競選總部最高決策主席，是候選人競選辦事處最重要職務，賴清德以行政院長之尊擔任黃偉哲競選主委，能號召中央各部會行政資源獨厚黃，顯然是「公器私用」，也是自己降格。

蘇煥智說，在選舉期間，賴清德以錄音推薦縣市長與議員候選人，讓各候選人在選舉活動中放送，等於變相在上班時間為特定候選人助選。蘇要求賴立即辭去黃偉哲競選總部主委，行政院也應要求各候選人競選總部，不得於上班時間播送賴清德、蔡英文總統、總統府祕書長陳菊等公職人員的錄音宣傳放送，以維護行政中立。

另外，蘇煥智日前舉行記者會，抨擊黃偉哲利用立委職權於崑陵山安樂園開發案收受400萬元對價卻獲判無罪，造成台灣廉政大潰堤。他昨也向行政院遞交陳情書，要求行政院督促檢察總長對本案提起非常上訴，以正官箴。

蘇煥智說，黃偉哲獲判無罪，法官所持理由為「法定職權說」，認為立委接受人民陳情服務，向政府喬事關說，並非立委法定職權，所以雖收錢但不構成貪汙。此案判決與社會共同價值觀牴觸，也造成林益世案得以援引相同理由發回更審。蘇要求賴揆不得包庇黃。

(中國時報)