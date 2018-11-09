中油擬發湖西每人萬元 藍斥政策買票

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中國時報
／澎湖報導

中油澎湖漏油事件影響層面廣，成為今年澎湖縣長選舉一大話題，引爆藍綠戰火，綠營陳光復爭取湖西鄉民每人1萬元健康賠償金，藍營賴峰偉痛批是政策買票，無黨籍鄭清發舉雙手贊成為民請命。

今年7月澎湖中油湖西油庫驚爆漏油6.3萬公升，汙染土地面積超過0.8公頃，縣府多次開罰、縣長陳光復痛陳中油危機處理不及格。

日前縣府召開漏油公害糾紛調處會議提案中油補償受害鄉親每人2年健保費1萬2000元，之後修正更改提案，要求中油補償湖西鄉民每人1萬元健康損害，並於1個月內答覆，湖西鄉親叫好。

未料，藍營率先發難，賴峰偉直指地方爭取健康賠償多時，早該發放，但縣府與中油遲不表態，直至選前才大放送利多，罔顧鄉親苦難當作選舉籌碼，呼籲檢調積極查辦是否賄選。

此外，藍營也針對日前縣府公布即日起漁會新建製冰廠漁民用冰打8折優惠大肆抨擊，質疑選前供冰打折涉嫌賄選，要求檢調查察。

綠營回應，原本縣府提案爭取2年健保費補償，但湖西鄉親反映直接發放健康賠償金較實際，於是更改提案內容行文中油，未來發放作業中油自行處理，無關賄選。

至於供冰打折疑慮，綠營指出，漁會是民間團體並不歸屬縣府主管，縣府農漁局協調漁會辦理供冰優惠是為了促銷新製冰廠設立，倘若漁會擔心窒礙難行，就不必折扣。

(中國時報)

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