昔批黨國不分 今青出於藍

2018年11月09日 04:11 中國時報 崔慈悌

縣市長選舉已進入肉搏戰，從蔡總統、賴揆，到陳菊祕書長，不分平假日傾全力為綠營的候選人衝刺、造勢，連到各處開幕剪綵都不忘推銷，毫不避諱運用行政資源，昔日痛批馬政府的話，如今隨便一句都可以拿來打臉自己。

2006年台北市長選舉，馬英九爭取連任，以市府團隊為競選辦公室主要成員，民進黨中央為此召開記者會痛罵「黨政不分」，馬的公務行程都被批為利用公務作為競選資源。

2009年馬英九選黨主席，時任民進黨主席的蔡英文不僅批評「憲政體制已喪失制衡機制。」還酸馬英九「黨國不分」。就連2011年底，馬喊出「黃金十年」，都遭蔡英文抨擊既然是政見，不應該動用那麼多部會，還要馬「把自己的角色弄清楚，必須要回答有沒有濫用行政資源」。

這些當初或指責、或譏諷的話，如今蔡政府不僅繼承，還變本加厲，當年馬在選舉期間以總統身分坐空軍一號，被要求公務行程和競選行程要分開計費，現在蔡賴菊三天兩頭當空中飛人跑選舉行程，綠委吭都不敢吭一聲。

蔡政府更是大剌剌，從總統、府祕書長、到行政院長，都是民進黨候選人的超級助選員。當年馬政府喊出 「黃金十年」就被批，蔡政府卻是從林全時代前瞻計畫的重綠輕藍，到現在為候選人站台大開競選支票，還承諾只要綠營候選人能夠當選就一定兌現。

國民黨因為「黨國不分」遭唾棄，現在民進黨更是「黨國合一」，從柯P現象到韓流興起，民眾正用行動告知政府錯在哪裡，縣市長選舉只是期中考，接下來還有總統大選的期末考，政府怎麼做選民都在看。

(中國時報)