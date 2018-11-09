10案公投齊發 凌晨2點前揭曉

年底公投10案綁大選怎麼開票，中選會公布開票作業程序示範教學影片，先依各公投案的案別及圈定內容分類，再逐張點數唱票方式進行。（摘自中選會 YouTube）

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中國時報
／台北報導

九合一及公投綁大選在即，中選會昨公布最新統計，至11月4日戶政機關造冊統計，公投投票權人數創下有史以來最高紀錄，達到1976萬982人；至於10案公投齊發，中選會預估凌晨2點前可宣布結果。

兩項選舉經費為47億元

中選會昨向行政院會報告九合一及公投籌備情形指出，11月24日將選出1萬1047名地方公職人員；共設置1萬5886個投票所、29萬5904位工作人員參與投開票；而九合一選舉人人數，最新統計為1910萬6417人；公投投票權人人數則為1976萬982人。

至於在選舉經費部分，九合一各地方政府合計編列預算31億9223萬7370元；公投部分為15億185萬1000元，合計兩項選舉經費約為47億元。

中選會選務處長謝美玲表示，這次公投的投票人數創下有史以來規模最大，光是選務人員就2016年總統大選多出9萬人，過去相關選舉選務人員約為20萬4000人。

九合一 午夜12點前宣布

中選會主委陳英鈐則說，這次九合一選舉，希望在午夜12點前中央計票中心就可宣布結果，公投結果則希望在凌晨2點前宣布。

這次九合一及公投兩項選舉同時舉行，選務複雜。有人抱怨分不清楚10項公投到底是在投什麼?陳英鈐說，為協助選民辨識，將研議修法讓公投主文以「標題」方式，讓選民可以一目瞭然。

陳英鈐提修《公投法》4重點

陳英鈐也認為《公投法》有必要再修法，修法重點有4項，包括公投綁大選準備時間應更多，目前只有1個月，希望能比照美國，改為4～6個月；公投連署的查對及真實性，發現若干問題，但迄今還沒有處理方法，建議參考美國及瑞士的方式處理。

另對於公投案太多，陳英鈐也說，公投主文是否要有「標題」協助民眾快速辨識（像是簡稱反深澳、挺同公投）；此外，《公投法》及《選罷法》兩法規定不一，應一併修法檢討。

(中國時報)

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