銘傳、逢甲艦成軍 小英三不期許

海軍向美國採購兩艘派里級巡防艦「銘傳」、「逢甲」艦，8日在高雄左營軍區舉行成軍典禮，圖為「銘傳」艦與士官兵。

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中國時報
／綜合報導
蔡總統（前排中）出席致詞時提出「三不」期許國軍，隨後並與國防部長嚴德發（後排中）登上「銘傳」艦視導。（張鎧乙攝）

海軍向美購買的兩艘派里級巡防艦定名「銘傳（PFG-1112）」「逢甲（PFG-1115）」，昨在左營軍港舉行成軍典禮，由蔡英文總統發布成軍命令，象徵兩艦正式加入海軍捍衛海疆行列。蔡英文致詞時，以「三不」期許國軍，不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平、不要忘記來自境外的威脅。

銘傳、逢甲艦原為美國派里級泰勒號（USS Taylor FFG-50）及蓋瑞號（USS Gary FFG-51），艦長136公尺、艦寬14公尺、吃水6.7公尺、滿載排水量約4100噸，最高速率28節；主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈。值得注意的是，兩艦安裝SQR-19拖曳式聲納，為美海軍現役裝備，具備優越反潛性能，將有效提升我國整體反潛作戰戰力。

美國在台協會（AIT）昨亦罕見發布新聞稿表示，美方派AIT高雄分處處長歐雨修（Matthew O’Connor）參加，成軍典禮。AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，歐雨修及其他AIT成員參與今日成軍典禮，此舉是依據《台灣關係法》，展現長久以來支持台灣自主防衛。

海軍指出，官兵2016年5月赴美執行兩艦接艦任務，2017年3月自美國啟航、5月返抵國門，成軍後隸屬海軍146艦隊。蔡英文主持成軍典禮後，也登上銘傳艦視導，特別於MK-13飛彈發射架、駕駛台左舷向大家揮手致意，更開心向媒體比出「讚」手勢。

蔡英文也說，在這個新時代，我們面對著跟過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動不僅試圖削弱台灣主權，更將破壞區域和平穩定；而除了傳統軍事威脅，來自境外的非傳統威脅，特別是中國大陸對台「三戰」日益顯著。

她進一步說，透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣社會，持續的網路攻擊，不斷打擊政府和產業，「這些都是國家安全的重大挑戰，當然也是政府和國軍新的任務。」

(中國時報)

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