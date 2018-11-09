被年改嚇壞 公務員退休人數銳減

2018年11月09日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

公務員年金改革後退休金縮水，影響公務員退休意願?銓敘部昨公布調查，去年退休公務員有6356人，與100年至105年間退休約萬人相較，明顯減少，研判受到年改影響，公務員寧可多做幾年，來彌補少掉的退休金。

考試院會昨天聽取銓敘部報告去年公務人力消長情形，公務人員區分為一般、醫事、警察及司法等4大類，其中一般人員有16萬1068人、警察7萬5624人、醫事2萬6158人、司法1萬3669人，共計27萬6519人。

根據銓敘部統計，去年公務人員退離人數有9735人，其中退休人員有6356人，包括一般公務3953人、醫事538人、警察1465人及司法400人。

值得注意的是，去年退離的警察有1802人，其中高達88.53％、亦即有1465人是自願退休，屆齡退休只占9.76％，以平均退休年齡來看，警察也是最低，平均51.85歲就退休，比起一般人員平均退休年齡59歲，少了7歲多。

銓敘部表示，這與警察人員得適用危勞降齡退休相關規定，且初任年齡較輕，任職年資相對較長有關，以去年新進警察人員4900人來看，這些新警力大多剛從警專畢業，77.44％是29歲以下的年輕人。

儘管警察自願退休人數不少，但去年總計退休公務員只有6356人，與100年至105年間銓敘審定的公務人員退休人數約在9000人至1萬1000人，去年退休人數明顯減少。

銓敘部表示，退休公務人員人數減少原因與公務員可領月退金條件，從七五制（服務年資加上年齡共計75）逐步延長為八五制，使退休年齡延後有關。

此外，去年推動年金改革，公務員退休金普遍縮水，由於退休金的計算是做愈久，領愈多，銓敘部認為，為了彌補退休金減少損失，許多公務員寧可多做幾年，多領一些退休金，讓退休後的生活更有保障。

(中國時報)