被年改嚇壞 公務員退休人數銳減

106年公務人員退休人數及平均退休年齡

友善列印
中國時報
／台北報導

公務員年金改革後退休金縮水，影響公務員退休意願?銓敘部昨公布調查，去年退休公務員有6356人，與100年至105年間退休約萬人相較，明顯減少，研判受到年改影響，公務員寧可多做幾年，來彌補少掉的退休金。

考試院會昨天聽取銓敘部報告去年公務人力消長情形，公務人員區分為一般、醫事、警察及司法等4大類，其中一般人員有16萬1068人、警察7萬5624人、醫事2萬6158人、司法1萬3669人，共計27萬6519人。

根據銓敘部統計，去年公務人員退離人數有9735人，其中退休人員有6356人，包括一般公務3953人、醫事538人、警察1465人及司法400人。

值得注意的是，去年退離的警察有1802人，其中高達88.53％、亦即有1465人是自願退休，屆齡退休只占9.76％，以平均退休年齡來看，警察也是最低，平均51.85歲就退休，比起一般人員平均退休年齡59歲，少了7歲多。

銓敘部表示，這與警察人員得適用危勞降齡退休相關規定，且初任年齡較輕，任職年資相對較長有關，以去年新進警察人員4900人來看，這些新警力大多剛從警專畢業，77.44％是29歲以下的年輕人。

儘管警察自願退休人數不少，但去年總計退休公務員只有6356人，與100年至105年間銓敘審定的公務人員退休人數約在9000人至1萬1000人，去年退休人數明顯減少。

銓敘部表示，退休公務人員人數減少原因與公務員可領月退金條件，從七五制（服務年資加上年齡共計75）逐步延長為八五制，使退休年齡延後有關。

此外，去年推動年金改革，公務員退休金普遍縮水，由於退休金的計算是做愈久，領愈多，銓敘部認為，為了彌補退休金減少損失，許多公務員寧可多做幾年，多領一些退休金，讓退休後的生活更有保障。

(中國時報)

銘傳、逢甲艦成軍 小英三不期許 10公投案過關難度高15億恐白忙一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。