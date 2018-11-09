10公投案過關難度高15億恐白忙一場

年底公投10案綁大選怎麼開票，中選會公布開票作業程序示範教學影片，先依各公投案的案別及圈定內容分類，再逐張點數唱票方式進行。（摘自中選會 YouTube）

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中國時報

年底10案公投大會戰，中選會公布過關門檻約為495萬票、且同意票要大於不同意票，其中難度有多高？這10案中第2階段最高成案連署人數約68萬人、最低連署人數約33萬人，若實際要過關，擴大號召的難度從7倍到15倍不等，況且深入了解內情，最後很有可能白白花費15億元納稅錢，而一事無成。

年底公投投票權人有1976萬多人，其中有1910萬多人具有九合一投票資格，選民在進出投開票所的幾分鐘內，要穩當地投完九合一選票，還要熟記10項公投案，絕非易事；更別提部分選民可能不清楚10項公投案編號是從第7案到16案，若只想領取部分公投票，一旦記錯號碼領錯票，沒有補救機會。

這次選舉有代表反同的「愛家」3公投、代表挺同的「婚姻平權」2公投，5項公投案中部分主文極為相近，而且主文並未標示「挺同」或「反同」字眼，選民出門前若未做足功課，保證當場霧煞煞。

另外，國民黨有「反空汙、反深澳、反核食」3項公投，除了空汙議題外，「反深澳」及「反核食」公投明顯熱度不足，尤其「反深澳」公投在賴揆宣布停建深澳電廠後，等於已被拆除引信，要突破495萬的高門檻並不容易。

為了促成公投案，領銜團體紛紛推出各種投票攻略，包括「口訣記憶法」，像是挺同、反同的「兩好三壞」、「三好兩壞」；「情境記憶法」，像是公投案號13、14（一生一世）；以及類似投票宣傳單的「圖相記憶法」，令人眼花撩亂，這些記憶法再加上中選會的投票「五不四要」口訣，要熟記的難度不下於考駕照，更別提有些團體有意發動反動員，投下反對案的不同意票，既複雜又困難，超出一般人的理解。

10項公投過關門檻既高，部分公投主文難辨、宣導期不夠，甚至有些是無法執行的假議題，因此儘管今年創下史上最大規模的公投議案數，但可能熱鬧有餘，成果不足。

(中國時報)

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