川普嗆記者、搶麥 吊銷採訪證

2018年11月09日 04:11 中國時報 特派記者華盛頓現場報導孫昌國

美國總統川普對CNN等新聞媒體的不滿，7日在期中選舉後的首場記者會上大爆發，把輸掉眾議院的一肚子鳥氣全發在媒體身上。川普與CNN白宮記者阿科斯達互嗆，甚至下令拿下記者手裡的麥克風。白宮事後以阿科斯達阻止工作人員拿回麥克風為由，吊銷其白宮採訪證，CNN則發聲明力挺阿科斯達，指川普對傳媒的攻擊前所未見，威脅美國民主。

回話不耐煩 言詞交鋒不斷

當CNN記者阿科斯達發問，要求川普對選前對非法移民的評論給個說法，川普不耐煩地說：「又來了。」在兩人一陣言詞交鋒後，阿科斯達問：「您覺得您將移民妖魔化了嗎？」川普搖頭，答稱：「絕對沒有。我要他們合法的來這裡。他們必須經過一定程序才能來美國。」

阿科斯達接著提到川普選前的競選廣告，並告訴川普，「他們在好幾百英里外。這不是侵略。」川普不悅答道：「真的，我覺得你應該讓我管理這個國家，你來管理CNN。如果你管理得好，你們的收視率就會好很多。」川普並以手勢示意到此為止，選了另一位記者提問。

但阿科斯達卻執意續發問：「在通俄門的調查方面，你關心…」川普怒答：「我不關心調查，一切是鬧劇。夠了，放下麥克風！」阿科斯達追問：「你擔心被起訴嗎？」

不准問通俄門 斥記者無禮

川普作勢要離開發言台，在對方坐下後，他說：「我告訴你，CNN有你這種記者應感到羞愧，你非常無禮，遭透了。你不應該為CNN工作。…你對待白宮新聞發言人的方式很可怕，你對待別人的方式很可怕。你不應該這樣子對待別人。」

接著發問的NBC記者亞歷山大對川普說：「我要為他辯護，我和他一起來華盛頓，他是非常努力的記者。」

CNN：川普威脅美國民主

川普動氣表示：「我也不太欣賞貴單位。老實說！」台下響起一陣笑聲，白宮工作人員臉色發青。亞歷山大回話：「我明白。我請問您一個問題。」此時CNN記者又站起來，川普以手勢表示，「請你坐下。」川普接著說：「當你報導假新聞時，CNN常幹這事，你們就是人民的公敵。」

白宮事後發布聲明表示，川普重視新聞自由，但是，絕不容忍記者把手放在白宮女員工身上，同時宣布取消阿科斯達的白宮記者證。CNN批評白宮作虛假指控，取消記者證的做法前所未見、威脅美國民主。期中選舉後第一天，白宮就炮火四射，也顯示川普和特定媒體之間的關係更加惡化。

(中國時報)