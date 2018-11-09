阻通俄門擴大調查 美司法部長被辭職

2018年11月09日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉甫落幕，共和黨丟掉了眾議院多數黨優勢，川普總統沒浪費時間，7日迅速開第一槍，要求司法部長塞申斯下台。美媒分析，民主黨拿下眾院後，料將積極推動2016年大選通俄門的相關調查升級，川普為阻止特別檢察官穆勒團隊，必須盡全力阻撓事態擴大。

川普7日下午以推特宣布塞申斯去職，並客氣地感謝他的貢獻。據白宮消息來源，塞申斯在川普召開選後記者會前，接到白宮幕僚長凱利來電，轉達川普要他請職的訊息。「被辭職」的塞申斯則把給川普的辭職信遞送到白宮，「親愛的總統閣下，我依照您的要求遞交辭呈。」消息人士說，塞申斯對被迫下台還算平靜，對擔任司法部長也無怨無悔。

川普指派塞申斯的幕僚長惠特克出任代理部長，並指出將提名正式接替人選。惠特克過去曾在美國有線電視新聞網（CNN）撰文，批評特別檢察官穆勒的團隊，對通俄門的調查「為險越界」「沒有那麼龐大的權力」，他也力挺川普多次強調特檢調查不公的立場，而遭民主黨和塞申斯要求辭職。原本盛傳川普對司法部副部長羅森斯坦也相當不滿意，不過羅氏獲得留任。

川普曾多次在公開和私下場合辱罵塞申斯，表達對他的憤怒與失望，因為塞申斯違背他的意思，迴避監督特檢的通俄門調查，最後由羅森斯坦任命穆勒出掌特檢，讓川普無法接受，除了人身攻擊，甚至曾放話說自己「沒有司法部長」。而塞申斯幾個月來一直批評川普，也曾發言，「只要我當司法部長一天，司法部的行動就不會不當地受到政治因素左右。」他被迫去職並不令外界意外，但時間點耐人尋味。

川普此時對塞申斯開鍘，主要目的在阻撓擴大通俄門調查，自川普就任後，通俄門就如芒刺在背。親近川普的人士告訴CNN，惠特克藉由司法部長職權，終結或遏制特檢穆勒及通俄門調查，是白宮當前的選項之一。

(中國時報)