人幣貶加持 陸10月貿易旺

2018年11月09日 04:11 中國時報 龔俊榮 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸今年前10月出口成長趨勢

儘管籠罩在陸美貿易戰火的陰影下，但大陸10月進出口表現卻傳出捷報。為了扭轉劣勢，大陸在人民幣持續走貶及大幅調降關稅擴大進口的雙重效應下，帶動10月進出口暢旺，無論是進出口成績單都優於預期。面對明年展望，分析師認為，眼前不能高興太早，明年美國高關稅威脅力度加大，恐將衝擊大陸景氣走向，外貿成長不容樂觀。

面對美國實施高關稅保護政策，陸方除了採取反擊措施外，也積極調降關稅擴大進口，同時加上受到強美元的牽動，人民幣持續走弱，有助於出口競爭力的提升，使得10月大陸出口表現按美元計算，年增率達15.6%，進口年增率更是達到21.4%，亮麗的表現都打破專家的眼鏡。

大陸海關總署也公布了前10月進出口總額達3.84兆美元，年增16.1%。其中，出口2.05兆美元，年增12.6%，進口1.79兆美元，年增20.3%，惟因擴大進口政策奏效，貿易順差2,542億美元，減少22.3%。

企業搶單 陸繳亮麗數據

雖10月大陸進出口擺脫了貿易戰威脅，但是未來的情勢卻不見得更樂觀。綜合分析師的研判發現，明年的外貿形勢依然嚴峻，因陸美貿易摩擦的不確定性以及大陸和全球經濟的成長都面臨下探壓力，疲弱的內外需可能給未來形勢蒙上陰影。

中國國際經濟交流中心研究員張永軍說，10月外貿暢旺，與降低關稅擴大進口政策有關，同時人民幣走貶及企業搶單等均成為外貿數據亮麗的主因。但是陸美貿易戰的持續干擾，加上企業看壞明年景氣，估計明年外貿形勢將更嚴峻。

貿易戰攪局 明年恐爆跌

中原銀行首席經濟學家王軍認為，從廣交會的結果看，很多企業對明年外貿預期並不樂觀。面對內憂外患下，明年外貿恐現爆跌，進而拖累經濟。

華寶信託分析師聶文強調，明年景氣的確令人憂心，觀察PMI和貨運指數，全球經濟明年復甦趨勢減緩，陸美關係也充滿不確定，尤其是美國明年可能將稅率提高至25%。預計明年出口成長勢必會被拖累。今年大陸投資消費成長已處於歷史低檔，明年出口成長估計還會下跌，在內需不足情況下進口也會受影響，經濟成長目標可能從6.5%下修。

(中國時報)