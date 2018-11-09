習見季辛吉 憂美對陸雜音多

2018年11月09日 04:11 中國時報 張國威 ／上海報導 ／上海報導

美國國會期中選舉後，陸美政要開始頻繁會面，包括大陸國家主席習近平、外長王毅見了美前國務卿季辛吉，而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則在美國與美國家安全顧問波頓會面，楊特別強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」。

此外，習近平與王毅8日則分別會見了美國前國務卿季辛吉。習表示，「中美關係歷經風雨和坎坷，但總體保持穩定前行」，他強調兩國對彼此的戰略意圖，要有準確的判斷，美國國內涉華消極聲音增多，值得關注，大陸願與美方在平等互利基礎上，本著互諒互讓精神，以友好協商妥善解決兩國關係發展中的問題。

大陸外交部8日發布，楊潔篪於當地時間7日在白宮與波頓會面時表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」，希望美方恪守「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定，妥善處理涉台問題。戰略互信是事關陸美關係長遠發展的根本性問題。陸方致力於同美方一道，努力實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。陸美經貿關係的本質是互利共贏、互為機遇，雙方要通過平等互利的談判共同尋找妥善解決辦法。

楊潔篪和大陸國防部長魏鳳和將於9日與美國國務卿蓬佩奧及國防部長馬提斯，在華盛頓舉行第二輪陸美外交安全對話。楊潔篪說，此次對話將為兩國元首阿根廷會晤做準備，雙方要按照兩國元首達成的重要共識，加強溝通協調，妥善管控分歧。

據大陸外交部官網訊息，波頓回應時稱，川普十分期待和習在出席G20峰會期間舉行會晤。美方願與陸方保持密切溝通，推動會晤取得積極成果。

王毅在會見季辛吉時表示，陸方主張建立不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的陸美關係。陸美經貿分歧應當而且可以通過平等對話予以妥善解決，做大經貿合作的蛋糕，實現互利共贏。

(中國時報)