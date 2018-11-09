曇花一現 台股萬點難站穩

台股昨天上演5分鐘萬點行情 以9945點作收，但分析師表示，萬點曇花一現，接下來景氣緊縮，台股中長期投資，建議適度減碼。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美股四大指數上揚，亞股激勵跟進，台股跳空開高「衝」上萬點，可惜僅曇花一現，在被動元件、矽晶圓族群賣壓下，指數震盪走低，萬點得而復失，終場小漲36.96點，收在9945.31點；分析師指出，美國經濟成長率將從高峰下滑、景氣擴張在末升段，加上陸美貿易戰的多空夾擊，即使台股再上萬點也很難站穩。

獲利了結賣壓沉重

財訊傳媒董事長謝金河表示，即使美國期中選舉結束，台股仍處空頭排列，尤其部分個股修正幅度大，指數是否萬點不具意義；謝金河表示，現在要觀察的是，大陸股市不要再破底，台股才不至於有向下壓力。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，投資人信心不足，加速類股輪動速度，尤其台股行情反彈到萬點附近，獲利了結的賣壓立刻跟進，漲勢趨緩，即使指數再度衝上萬點，也很難站穩。

除此之外，蔡明翰認為，台股面臨陸美貿易戰、iPhone銷售不如預期、蘋概股砍單以及英國脫歐等多空夾擊，指數呈「上有壓、下有撐」的趨勢，若多空因素逐漸淡化，加上科技類股轉強、新台幣相對強勢以及資金流入，台股萬點才能有期待。

先求站穩9900關卡

第一金店頭市場基金經理人陳思銘認為，指數逼近10月上旬的修正套牢區間，上檔突破不易，應先尋求站穩9900點關卡；若月底川習會能進一步釋出正面消息，且本周聯準會FOMC會議後，決策官員未發表過於鷹派的談話，可望吸引外資法人回頭關注，有助於台股後市表現。

台幣創逾1個月新高

隨亞股走揚，新台幣昨在外資匯入下，盤中一度升破30.7元，但進口商美元買盤進場，壓抑新台幣升幅，終場以30.702元兌1美元作收，升值5.8分，新台幣匯率創逾1個月新高，外匯交易員預估，新台幣短期將呈升值走勢。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉（Philip Wyatt）認為，美國總統川普在貿易政策上依然有「自主權」，陸、美關係將維持緊繃狀態，美元短期仍為為避險貨幣，但中長期來看美元會轉弱，呈短升長跌趨勢。

(中國時報)

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