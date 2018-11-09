名模條款拍板 後年報稅適用

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中國時報
／台北報導

財政部拍板「名模條款」薪資費用核實減除上限，包括治裝費、職業工具支出及進修訓練費3項，每項減除上限為薪資所得的3％，近期就會將修正草案送行政院審議，期立法院本會期通過，明年生效實施，2020年報稅適用。財政部推估新制上路，受惠人數約5至10萬人，稅損約40億。

據悉，新制上路後，以高收入者受惠較大，專家指出，以年收入220萬為例，利用薪資所得特別扣除額20萬元報稅較佳，因以減除比率3％計算，治裝費、職業工具支出、進修費3項列舉上限共19.8萬元，低於薪資所得特別扣除額的20萬元。若經檢視，只能核實減除一項，年薪約要至667萬元以上才會因新制而受惠。

此次修法，因凱渥名模林若亞不滿國稅局，駁回她列舉扣除工作必要支出費用申請，聲請釋憲；經大法官釋字第745號解釋，認定國稅局禁止薪水族列舉扣除違憲，並要求財政部改善。為此，財政部修正《所得稅法》，增訂「名模條款」薪資費用核實減除上限。

財政部官員表示，薪資費用核實減除項目，擬納入治裝費、進修訓練費及職業工具支出等3項費用列入。官員不諱言，可核實減除項目在實務認定上恐生許多爭議，將會「從嚴制定」相關規範。如治裝費必須與職業相關，並只在工作時可穿著的衣服，才能核實減除。

月前財長蘇建榮即曾在立院答詢指出，業務上班穿的西裝，亦可在赴宴時穿著，因此就不能列為治裝費。至於職業工具支出部分，官員舉例，理髮師購買專用剪刀等才能核實減除；高價生財器具如電腦等，傾向採用分年攤提。

(中國時報)

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