雙11刷玉山 最高回饋29.5％

玉山Pi拍錢包信用卡優惠橫掃「雙11」五大網購通路，消費回饋最高29.5％。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

刷這張最威！雙11將至，玉山銀「玉山Pi拍錢包信用卡」於11月11日當日於PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、淘寶網及蝦皮購物等五大網購通路消費，以綁定Pi拍錢包在PChome線上購物付款為例，單筆滿萬贈1,500元刷卡金加1,100元刷卡金加3.5％的P幣，單筆滿額回饋最高可達29.5％。

雙11活動當天，「玉山Pi拍錢包信用卡」於指定五大網購通路祭出超好康優惠，除單筆消費滿萬即贈1,100元刷卡金（需登錄）之外，將Pi信用卡綁定Pi拍錢包於PChome線上購物付款，將可再享原有的3.5％的P幣回饋。

同時，還可參加「玉山信用卡」與此五大網購通路所推出的消費滿額贈刷卡金活動（需登錄），其中包括PChome線上購物單筆滿10,000元贈1,500元刷卡金、28,000元贈5,200元刷卡金；momo購物網單筆分期滿11,111元贈1,313元刷卡金；Yahoo購物中心單筆分期滿萬元贈1,000元刷卡金；淘寶網單筆滿11,111元贈1,800元刷卡金（Mastercard專屬優惠）；蝦皮購物單筆滿11,111元贈1,111元刷卡金，各網購通路回饋名額有限，請在各活動登錄期間內於指定網站完成登錄！

雙11將至，還不知道刷哪張信用卡最划算嗎？玉山Pi拍錢包信用卡讓您一次購足最幸福，即刻申辦新戶首刷滿額贈500P幣、舊戶贈200P幣，同時搭配玉山首創即時綁卡的功能，不需等待實體卡片寄達，便可在全台超過萬家特約商店使用Pi拍錢包APP消費，其中包含PChome線上購物、全家便利超商…等。

(中國時報)

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